Институт общественных исследований и исследовательская фирма Norstat Eesti AS еженедельно опрашивают людей об их партийных предпочтениях. Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 27,7%, Эстонскую консервативную народную партию - 21,5%, а «Ээсти 200» - 18,3% граждан, имеющих право голоса.
Рейтинги партий: у центристов и «Ээсти 200» есть повод для грусти
Последние сводные данные отражают период опроса с 22 февраля по 18 марта. Всего было опрошено 4002 гражданина Эстонской Республики избирательного возраста.
Поддержка Партии реформ за неделю увеличилась на 1,3 процентных пункта. Всего за последние четыре недели поддержка партии премьер-министра увеличилась на 6,4 процентных пункта. Поддержка EKRE за неделю существенно не изменилась и отставание от реформистов составляет 6,2 процентных пункта. Поддержка партии «Ээсти 200», которая росла до начала марта, теперь за две недели снизилась на 1,4 процентных пункта.
За тройкой лидеров следуют Центристская партия (16,3%), Социал-демократическая партия (7,9%) и «Отечество» (6%). Поддержка Центристской партии находится на самом низком уровне с начала 2019 года. «Отечество» за последние четыре недели потеряла 1,4 процентных пункта.
Коалиционные партии поддерживают 44%, а оппозиционные — 35,4% избирателей.