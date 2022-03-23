Рейтинги партий: у центристов и «Ээсти 200» есть повод для грусти

Поддержка Партии реформ за неделю увеличилась на 1,3 процентных пункта. Всего за последние четыре недели поддержка партии премьер-министра увеличилась на 6,4 процентных пункта. Поддержка EKRE за неделю существенно не изменилась и отставание от реформистов составляет 6,2 процентных пункта. Поддержка партии «Ээсти 200», которая росла до начала марта, теперь за две недели снизилась на 1,4 процентных пункта.