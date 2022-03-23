У любимого моего друга, погибшего в двадцать два года киевского поэта Леонида Киселева, есть поразительные стихи о быстротечности жизни. Они написаны на украинском языке, но понятны любому, кто знает хоть какой-то славянский язык. Я их твержу не одно десятилетие, пугаясь их справедливости.
"Я постою у края бездны"
***
Рано ще, рано.
Ще i мати не вставали
I до мене не гукали:
Вставай, сину!
Ще i батько не вставали
I до мене не гукали:
Ходiм, хлопче!
Рано ще, рано.
Ще Марiя не вставала
I до мене не гукала:
Вставай, Йванку!
Старшина ще не вставав
I до мене не гукав:
Кроком руш!
Рано ще, рано.
Ще i донька не вставала
I до мене не гукала:
Вставай, тату!
Ще й онук мiй не вставав
I до мене не гукав:
Ходiм, дiду!
Рано ще, ой, рано.
Леонид Киселев умер, непоправимо заболев, – вполне мирная трагедия, он знал о скорой своей гибели, а потому в отпущенный ему срок написал обо всем, о чем думает поэт всю жизнь. По-русски он написал:
Я постою у края бездны
И вдруг пойму, сломясь в тоске,
Что все на свете – только песня
На украинском языке.
Мои родители родом из Киева. Их молодость прошла среди счастливого романтизма украинской речи. Бесконечно давно они привезли меня в город своей любви, город карих каштанов с полузакрытыми зелеными веками, и я навсегда соединила его в своей душе с чувством песни и поэтической строки.
На семинаре молодых поэтов, впервые получив туда направление в начале 70-х годов минувшего века, я читала в Ленинграде знаменитому и недосягаемому, а теперь моему другу Александру Кушнеру:
Киев,
карий,
глазами каштанов опавших,
приоткрытых,
с зелеными веками…
… Киев,
поводырь времени доведет до тебя,
но только напрасно,
мне не дано повториться,
это тебе воздается сторицей
это тебе дано повториться
каштанами павшими.
Ну, что можно было писать в двадцать лет, когда ирония к самому себе еще не проснулась? Кушнер стихи ругал, весь большой цикл о Киеве, но вдруг выловил несколько строчек: в стихотворении шел разговор о том, что Киев — это красота и боль, боль и красота, но окружающие лирическую героиню грубые люди относятся к поэтическим признаниям просто как к застольной болтовне. А героиня побывала на экскурсии:
«Голос экскурсовода:
– Вспомним про дни Батыевы!
Мой разговор о Киеве
Уже подают к столу».
И вдруг Александр Кушнер стал эти строчки хвалить и уверять, что в них есть что-то настоящее.
Что же настоящее в них было? То, что войско Батыя встало под Киевом в 1240 году?
Украина для меня на всю жизнь связана с поэзией. Но сегодня ее самым главным жанром стали хроники, которые пишутся кровью, не расходуя ни чернил, которыми я начинала писать, ни картриджей.
У Лёни Киселева были такие стихи, посвященные Осипу Мандельштаму:
Поэту невозможно умереть
В больнице или дома на постели.
И даже на Кавказе, на дуэли
Поэту невозможно умереть.
……………………………..
Поэты умирают в небесах.
И я шепчу разбитыми губами:
Не верьте слухам, жил в помойной яме,
А умер, как поэты, в небесах.
Существовала такая Международная русская премия, придуманная в Москве литератором Татьяной Восковской, возглавлял ее главный редактор «Знамени», знаменитый литературный критик Сергей Чупринин, а я входила в состав жюри вместе с прекрасным киевским поэтом Александром Кабановым. Он именно сейчас, в эти дни, находится в Киеве, пишет, что день солнечный, и размещает в фейсбуке такие, например, стихи, где лирический герой переспал со Смертью:
……………………………………………..
…Где-то на Ukraine, у вишневом садочку - понесла она от меня сына и дочку, в колыбельных ведрах, через народы, через фрукты-овощи, через соки-воды…
Говорят, что осенью - Лета впадает в Припять, там открыт сельмаг, предлагая поесть и выпить, и торгуют в нем – не жиды, не хохлы, не йети, не кацапы, не зомби, а светловолосые дети:
у девчонки – самые длинные в мире пальцы, у мальчишки – самые крепкие в мире яйцы, вместо сдачи, они повторяют одну и ту же фразу: «Смерти – нет, смерти – нет, наша мама ушла на базу…»
Это жесткие, страшные стихи, но в них есть сила и лихость без публицистического визга и срывания на фальцет.
Когда умер мой отец, я писала:
Чума подскажет замыслы богам.
Цветут – как спиртом залитые бельма –
Твои каштаны. Выпуклое зренье
из зелени выводят по слогам.
Скажи два слова. Дерево в крови
у нас с тобой. Прибило к сердцу щепы. –
Скрои ладью, вода уходит в Днепр,
А днище украшают соловьи.
Большую подборку стихов киевского Александра Кабанова недавно опубликовала московская «Новая газета». А Русскую премию – первое место – получил как-то эстонский поэт Ян Каплинский.
Настоящие поэты не расстаются. Они всегда воюют на одной стороне. Язык создан прежде всего для поэзии. Именно поэзия есть высшая форма и одновременно норма языка. Черно-белый мир уйдет, уйдет ненависть, публицистика, крики, фанатизм, категоричность, сама война уйдет в прошлое. А поэзия останется. На эстонском, на русском, на украинском, на любом языке, существующем на планете. В самые ужасные минуты, в самые горькие мгновения помните, что поэзия не дает разрушиться нашему миру, что все поэты, взявшись за руки, держат его своими строками.