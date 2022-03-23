***

Рано ще, рано.

Ще i мати не вставали

I до мене не гукали:

Вставай, сину!

Ще i батько не вставали

I до мене не гукали:

Ходiм, хлопче!

Рано ще, рано.

Ще Марiя не вставала

I до мене не гукала:

Вставай, Йванку!

Старшина ще не вставав

I до мене не гукав:

Кроком руш!

Рано ще, рано.

Ще i донька не вставала

I до мене не гукала:

Вставай, тату!

Ще й онук мiй не вставав

I до мене не гукав:

Ходiм, дiду!

Рано ще, ой, рано.

Леонид Киселев умер, непоправимо заболев, – вполне мирная трагедия, он знал о скорой своей гибели, а потому в отпущенный ему срок написал обо всем, о чем думает поэт всю жизнь. По-русски он написал:

Я постою у края бездны

И вдруг пойму, сломясь в тоске,

Что все на свете – только песня

На украинском языке.

Мои родители родом из Киева. Их молодость прошла среди счастливого романтизма украинской речи. Бесконечно давно они привезли меня в город своей любви, город карих каштанов с полузакрытыми зелеными веками, и я навсегда соединила его в своей душе с чувством песни и поэтической строки.

На семинаре молодых поэтов, впервые получив туда направление в начале 70-х годов минувшего века, я читала в Ленинграде знаменитому и недосягаемому, а теперь моему другу Александру Кушнеру:

Киев,

карий,

глазами каштанов опавших,

приоткрытых,

с зелеными веками…

… Киев,

поводырь времени доведет до тебя,

но только напрасно,

мне не дано повториться,

это тебе воздается сторицей

это тебе дано повториться

каштанами павшими.

Ну, что можно было писать в двадцать лет, когда ирония к самому себе еще не проснулась? Кушнер стихи ругал, весь большой цикл о Киеве, но вдруг выловил несколько строчек: в стихотворении шел разговор о том, что Киев — это красота и боль, боль и красота, но окружающие лирическую героиню грубые люди относятся к поэтическим признаниям просто как к застольной болтовне. А героиня побывала на экскурсии:

«Голос экскурсовода:

– Вспомним про дни Батыевы!

Мой разговор о Киеве

Уже подают к столу».

И вдруг Александр Кушнер стал эти строчки хвалить и уверять, что в них есть что-то настоящее.

Что же настоящее в них было? То, что войско Батыя встало под Киевом в 1240 году?

Украина для меня на всю жизнь связана с поэзией. Но сегодня ее самым главным жанром стали хроники, которые пишутся кровью, не расходуя ни чернил, которыми я начинала писать, ни картриджей.

У Лёни Киселева были такие стихи, посвященные Осипу Мандельштаму:

Поэту невозможно умереть

В больнице или дома на постели.