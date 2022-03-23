Замена шин в Эстонии становится дороже в том числе из-за нехватки рабочих рук

Шины, произведенные в Китае, в последнее время стали намного дороже, а ценовой разрыв с европейскими шинами значительно сократился. Стоимость услуги по замене покрышек также возросла, поскольку найти работников становится все труднее.

«Существует перекупка работников, и ситуация такова, что нет рабочих, а молодые люди, которые приходят, не хотят выполнять тяжелую работу. А замена шин - это тяжелая работа, и трудно найти людей, несмотря на зарплату, которая составляет от 1500 евро до 2500 евро на руки», - сказал руководитель фирмы Rehvitakso Имбре Йыгимар.