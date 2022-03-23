В Латвии с 1 апреля отменят большинство коронавирусных ограничений

С 1 апреля выполнять служебные обязанности очно смогут и не вакцинированные от Covid-19 работники.

Одновременно за работодателем сохраняется право выбирать, оценив риски, организовать ли им работу предприятия либо учреждения только с участием лиц, имеющих действительный ковид-сертификат.

Сотрудники лечебных учреждений и мест лишения свободы, непосредственно контактирующие с клиентами, по-прежнему обязаны быть вакцинированными от Covid-19. Сотрудники образовательных учреждений, непосредственно контактирующие с учащимися, должны привиться и получить сертификат о вакцинации от Covid-19 либо о перенесенном коронавирусе — сроку им дано до конца учебного года.

Одновременно руководитель образовательного учреждения имеет право установить список тех работ, для выполнения которых ковид-сертификат не требуется, поскольку там сотрудники не контактируют напрямую с учащимися (например, дворник).

Маски

Ношение масок и FFP-респираторов останется с 1 апреля обязательным в среде повышенного риска: в учреждениях здравоохранения, социального ухода, общественном транспорте. В других местах, в том числе образовательных учреждениях, требование носить маски с 1 апреля отменяется.

Одновременно поставщик услуг или работодатель имеет возможность предусмотреть, что использовать маски либо респираторы необходимо.

Правила предусматривают также право поставщика услуг или устроителя мероприятия установить конкретные эпидемиологические требования в месте предоставления своей услуги или проведения мероприятия. Например, требование носить маски, дистанцироваться и разделять потоки посетителей и т. д.

«Маски нужно будет носить в медицинских учреждениях, в центрах социального ухода, так как пожилых людей нужно оберегать, и также в общественном транспорте», — заявил министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс.

«Маски в школах не нужны. Мы фактически возвращаемся в ситуацию, которая была до ковида. Но в случае, если руководство, оценив эпидемиологическую ситуацию решит, что маски нужны, их можно ввести. Но решение принимается с советом школы, где есть ученики, учителя и родители. Не будет ситуации, что директор решит этот вопрос самостоятельно», — подчеркнула глава Минобразования Латвии Анита Муйжниеце.

Поправки также предусматривают, что домашний карантин не требуется для учащихся и сотрудников образовательных учреждений.

Исключено и положение о рутинном скрининге обучающихся и работников. В дальнейшем тестирование может проводиться на ступени основного и среднего образования, если дома был контакт с инфицированным дома, а также для работников в дошкольном образовании.

Самотестирование может проводиться, если у учащихся и работников появятся симптомы Covid-19.

Путешествия

Учитывая, что поездки латвийцев в другие страны сейчас уже не оказывают никакого влияния на распространение Covid-19 в стране, с 1 апреля отменяется требование при въезде в Латвию из ЕС, стран Европейской экономической зоны, Швейцарской конфедерации или Соединенного Королевства предъявлять ковид-сертификат (о вакцинации, перенесенном коронавирусе или тестировании). Но такое требование сохраняется к въезжающим из третьих стран.