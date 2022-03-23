Требования эпидемиологической безопасности, введенные правительством Латвии в связи с пандемией коронавируса, с 1 апреля будут значительно смягчены — так решил Кабинет министров на заседании 22 марта. Сохранятся более жесткие правила только для ситуаций и мест, представляющих повышенный риск распространения инфекции, пишет Rus.TVNET.
В Латвии с 1 апреля отменят большинство коронавирусных ограничений
С 1 апреля выполнять служебные обязанности очно смогут и не вакцинированные от Covid-19 работники.
Одновременно за работодателем сохраняется право выбирать, оценив риски, организовать ли им работу предприятия либо учреждения только с участием лиц, имеющих действительный ковид-сертификат.
Сотрудники лечебных учреждений и мест лишения свободы, непосредственно контактирующие с клиентами, по-прежнему обязаны быть вакцинированными от Covid-19. Сотрудники образовательных учреждений, непосредственно контактирующие с учащимися, должны привиться и получить сертификат о вакцинации от Covid-19 либо о перенесенном коронавирусе — сроку им дано до конца учебного года.
Одновременно руководитель образовательного учреждения имеет право установить список тех работ, для выполнения которых ковид-сертификат не требуется, поскольку там сотрудники не контактируют напрямую с учащимися (например, дворник).
Маски
Ношение масок и FFP-респираторов останется с 1 апреля обязательным в среде повышенного риска: в учреждениях здравоохранения, социального ухода, общественном транспорте. В других местах, в том числе образовательных учреждениях, требование носить маски с 1 апреля отменяется.
Одновременно поставщик услуг или работодатель имеет возможность предусмотреть, что использовать маски либо респираторы необходимо.
Правила предусматривают также право поставщика услуг или устроителя мероприятия установить конкретные эпидемиологические требования в месте предоставления своей услуги или проведения мероприятия. Например, требование носить маски, дистанцироваться и разделять потоки посетителей и т. д.
«Маски нужно будет носить в медицинских учреждениях, в центрах социального ухода, так как пожилых людей нужно оберегать, и также в общественном транспорте», — заявил министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс.
«Маски в школах не нужны. Мы фактически возвращаемся в ситуацию, которая была до ковида. Но в случае, если руководство, оценив эпидемиологическую ситуацию решит, что маски нужны, их можно ввести. Но решение принимается с советом школы, где есть ученики, учителя и родители. Не будет ситуации, что директор решит этот вопрос самостоятельно», — подчеркнула глава Минобразования Латвии Анита Муйжниеце.
Поправки также предусматривают, что домашний карантин не требуется для учащихся и сотрудников образовательных учреждений.
Исключено и положение о рутинном скрининге обучающихся и работников. В дальнейшем тестирование может проводиться на ступени основного и среднего образования, если дома был контакт с инфицированным дома, а также для работников в дошкольном образовании.
Самотестирование может проводиться, если у учащихся и работников появятся симптомы Covid-19.
Путешествия
Учитывая, что поездки латвийцев в другие страны сейчас уже не оказывают никакого влияния на распространение Covid-19 в стране, с 1 апреля отменяется требование при въезде в Латвию из ЕС, стран Европейской экономической зоны, Швейцарской конфедерации или Соединенного Королевства предъявлять ковид-сертификат (о вакцинации, перенесенном коронавирусе или тестировании). Но такое требование сохраняется к въезжающим из третьих стран.
Впредь Латвия в сфере туризма также будет следовать тенденциям в Евросоюзе и корректировать нормы соответственно. Когда другие страны ЕС отменят требование предъявлять ковид-сертификат о вакцинации, перенесенном коронавирусе или тестировании при въезде из третьих стран, тогда и Латвия последует их примеру.
«Даже после 1 апреля в отрасли авиации остаются самые жёсткие ограничения среди Балтийских стран. Ещё есть возможность рассмотреть этот вопрос. Надеюсь, что мы вместе с Литвой 1 апреля отменим ограничения для граждан третьих стран», — отметил глава Минсообщения Латвии Талис Линкайтс.
Карантин
С 1 апреля только для сотрудников лечебных учреждений и мест социального ухода сохраняется требование после контакта с ковид-пациентом уходить в самоизоляцию либо делать тесты на Covid-19 перед тем, как приступить к служебным обязанностям. Остальные смогут ходить на работу, но они должны быть в респираторе марки FFP2 без клапана.
Тесты
С 1 апреля для выявления Covid-19 станут шире использоваться оплачиваемые государством профессиональные антиген-тесты. Человеку будут выдавать ковид-сертификат о тестировании, а в случае, если такой тест оказывается позитивным — сертификат о том, что человек переболел Covid-19.
ПЦР-тесты за счет государства будут проводиться только по направлению врача в случаях, когда имеется повышенный риск или когда результат теста важен для хода лечения (пожилые люди или люди перед операцией либо госпитализацией, сотрудники системы здравоохранения и социального ухода).
Сохранится возможность для населения сделать ПЦР-тест за свой счет.
Проведение скрининг-тестирования для своевременного выявления очагов коронавирусной инфекции сохранится в учреждениях здравоохранения и социального ухода, местах лишения свободы и специальных учебных заведениях.
Сертификаты
Для получения услуг сертификаты больше не потребуются. Так что, например, в кафе скоро можно будет зайти и без маски, и без QR-кода.