Усманов утверждает, что вывел свою собственность в Британии из-под санкций

Как выяснила программа Би-би-си «Панорама», особняк в графстве Саррей и лондонский дом стоимостью 82 млн фунтов, принадлежавшие бывшему совладельцу британского ФБ «Арсенал», теперь переданы связанным с ним фондам.

В связи с этим возникает вопрос, насколько эффективны будут санкции, принятые в отношении российских магнатов, которые, как считается, близки к Владимиру Путине - в том числе и в отношении Усманова.

В британском правительстве утверждают, что Усманов «потерял доступ к активам» в Британии. Третьего марта, через неделю после начала войны, он попал в «черный список» российских предпринимателей.

Активы Усманова были заморожены, а ему самому запретили въезд в Британию. Британским гражданам и компаниям запрещено заключать с ним любые бизнес-сделки.

«Мы ударим по олигархам и другим людям, близко связанным с режимом Путина и его варварской войной», - заявила глава МИД Британии Лиз Трасс, когда Соединенное королевство ввело санкции.

Однако теперь в этом возникают сомнения - представитель Усманова заявил Би-би-си, что 68-летний миллиардер больше не является владельцем большой части своих бывших британских активов.

USM Holdings Усманова - это огромный конгломерат, имеющий интересы в индустрии добычи полезных ископаемых и владеющий вторым по размеру мобильным оператором в России, «МегаФоном».

Общая стоимость активов Усманова оценивается в 14 млрд. фунтов (19 млрд долларов). Среди его британской недвижимости в списке правительства значатся роскошный дом Бичвуд-Хаус на севере Лондона (эксперты оценивают его в 82 млн фунтов) и поместье Саттон-Плейс в графстве Саррей.

По словам представителя Усманова, большая часть его собственности и яхта были безвозвратно переданы доверительным фондам.

Условия такой передачи, как правило, не могут быть впоследствии изменены учредителем.

Передав активы, Усманов перестал быть их владельцем, говорит его представитель. «Он не может управлять ими или заключать договоры по их продаже, он может пользоваться ими только на условиях аренды», - сказал представитель олигарха в комментарии программе Би-би-си «Панорама».

Усманов же, по его словам, вышел из состава бенефициаров этих фондов, передав эти позиции своим родственникам.

Обнаружить усмановские активы удалось с помощью проекта Russian Asset Tracker, созданного 27 журналистскими организациями, в том числе Би-би-си, газетой Guardian и запрещенным в России проектом OCCRP.

Журналисты нашли предположительно связанные с Усмановым активы на 2,6 млрд. фунтов, но если олигарх больше ими не владеет, то, возможно, эти активы окажутся выведенными из-под санкций. Тем же способом избежать потерь могут воспользоваться и другие связанные с Путиным бизнесмены.