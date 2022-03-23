Лутсар: пора задуматься о четвертой прививке от коронавируса

По словам бывшего руководителя научного совета, профессора Ирьи Лутсар, больницам уже следует готовиться к возможной осенней волне коронавируса, чтобы потом не пришлось ограничивать плановое лечение, передает Rus.ERR .

Результаты мониторинга Тартуского университета показывают, что антитела к коронавирусу есть у почти 90% взрослого населения, но вопрос в том, как долго они сохраняются. По оценке Ирье Лутсар, следует начать думать о четвертых прививках, которые пожилым можно было бы сделать до осени.