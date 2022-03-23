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Лутсар: пора задуматься о четвертой прививке от коронавируса

rus.postimees.ee
Лутсар: пора задуматься о четвертой прививке от коронавируса
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Ирья Лутсар.
Ирья Лутсар. Фото: Margus Ansu

Согласно мониторингу Тартуского университета, пик распространения омикрона пройден, при этом, по мнению ученых, весной будет новая волна заболеваемости.

По словам бывшего руководителя научного совета, профессора Ирьи Лутсар, больницам уже следует готовиться к возможной осенней волне коронавируса, чтобы потом не пришлось ограничивать плановое лечение, передает Rus.ERR.

«Больницам следует составить планы, как изолировать ПЦР-позитивных. Во многих странах от самоизоляции отказались, например, в ЮАР и Швеции», – сообщила Лутсар.

Результаты мониторинга Тартуского университета показывают, что антитела к коронавирусу есть у почти 90% взрослого населения, но вопрос в том, как долго они сохраняются. По оценке Ирье Лутсар, следует начать думать о четвертых прививках, которые пожилым можно было бы сделать до осени.

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