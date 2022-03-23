Сегодня рано утром появилась шокирующая новость. На сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) сообщается о том, что австралийская теннисистка Эшли Барти, занимающая первое место в рейтинге WTA, объявила о завершении спортивной карьеры.
Первая ракетка мира Эшли Барти сообщила о завершении карьеры
Первая ракетка мира Эшли Барти сообщила о завершении карьеры
Барти входит в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок в мире. 114 недель подряд она возглавляет мировой рейтинг. У теннисистки 15 титулов WTA, в том числе три победы в одиночном разряде на трех разных покрытиях: открытом чемпионате Франции 2019 года, Уимблдоне 2021 года и открытом чемпионате Австралии-2022.
"У меня больше нет физического драйва, эмоционального настроя и всего, что нужно, чтобы бросать себе вызов на высшем уровне. Я истощена», — призналась спортсменка.