Первая ракетка мира Эшли Барти сообщила о завершении карьеры

Барти входит в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок в мире. 114 недель подряд она возглавляет мировой рейтинг. У теннисистки 15 титулов WTA, в том числе три победы в одиночном разряде на трех разных покрытиях: открытом чемпионате Франции 2019 года, Уимблдоне 2021 года и открытом чемпионате Австралии-2022.