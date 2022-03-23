Аналитики и комментаторы неохотно заявляют, что российское вторжение в Украину заблокировано и что война зашла в тупик. Скорее всего правда в том, что украинцы побеждают. Об этом пишет в свой статье автор The Atlantic Элиот А. Коэн.
The Atlantic: почему Запад не может признать, что Украина побеждает
Он напомнил, что в начале войны эксперты предполагали скорую и решительную победу россиян. Затем заявляли, что солдаты РФ остановятся, сделают выводы из ошибок и перегруппируются. Теперь они склоняются к мнению, что все еще может измениться, что количественные показатели все еще в пользу России. Однако, уверен Коэн, прогнозы этих аналитиков потерпят неудачу.
По его словам, эксперты по военному делу игнорируют достигнутый с 2014 года украинской армией прогресс, в частности, благодаря поддержке США, Британии и Канады. Автор отмечает, что теперь ВСУ демонстрируют не только мотивированность и способность, но и тактические умения.
Как говорится в статье The Atlantic, война в Украине обратила внимание на человеческое измерение. Российский сержантский корпус слаб и коррумпирован, это приводит к поражению.
Автор обращает внимание на военную помощь Украине - каждый день поступают тысячи единиц современного оружия.
"Нет общедоступных свидетельств того, что россияне могли перегруппироваться и пополнить запасы в больших масштабах; есть много свидетельств обратного. Если украинцы продолжат побеждать, мы можем увидеть более заметные развалы российских частей и, возможно, массовые капитуляции и дезертирство. К сожалению, российские военные также будут лихорадочно удваивать ставку на то, что у них хорошо получается — бомбардировки городов и убийства мирных жителей", - подытожил Коэн.