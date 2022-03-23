The Atlantic: почему Запад не может признать, что Украина побеждает

Он напомнил, что в начале войны эксперты предполагали скорую и решительную победу россиян. Затем заявляли, что солдаты РФ остановятся, сделают выводы из ошибок и перегруппируются. Теперь они склоняются к мнению, что все еще может измениться, что количественные показатели все еще в пользу России. Однако, уверен Коэн, прогнозы этих аналитиков потерпят неудачу.

По его словам, эксперты по военному делу игнорируют достигнутый с 2014 года украинской армией прогресс, в частности, благодаря поддержке США, Британии и Канады. Автор отмечает, что теперь ВСУ демонстрируют не только мотивированность и способность, но и тактические умения.

Как говорится в статье The Atlantic, война в Украине обратила внимание на человеческое измерение. Российский сержантский корпус слаб и коррумпирован, это приводит к поражению.

Автор обращает внимание на военную помощь Украине - каждый день поступают тысячи единиц современного оружия.