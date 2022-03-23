Кая Канепи (WTA 61) на турнире WTA в Майами обыграла соперницу Марину Заневскую (WTA 68) со счетом 6:2. Украинка Марина Заневская, представляющая Бельгию, снялась с соревнований. Причин она не уточняла.
Кая Канепи одержала очередную победу. Ее соперница снялась с турнира
Кая Канепи одержала очередную победу. Ее соперница снялась с турнира
В интервью, которое Канепи дала после турнира, она отметила, что в начале встречи на корте пришлось непросто.
«Нужно было привыкнуть к ветру, а соперница сразу показала прекрасную игру», - сказала вторая ракетка Эстонии. Вскоре эстонка сумела взять ситуацию под контроль и выиграла в первом сете шесть геймов подряд.
«Я поймала хороший темп и все получилось», - добавила Канепи.
Вторая ракетка Эстонии за 32 минуты прошла во второй тур, поскольку Заневская решила отказаться от продолжения матча из-за травмы. Канепи не смогла сказать, что за травма у ее соперницы.
«Жаль, что из-за этого пришлось прервать первый сет. Я не знаю, что там точно произошло», - пояснила Канепи.
Во втором туре Канепи встретится с испанкой Сарой Соррибе Тормо (WTA 35).