Кая Канепи одержала очередную победу. Ее соперница снялась с турнира

В интервью, которое Канепи дала после турнира, она отметила, что в начале встречи на корте пришлось непросто.

«Нужно было привыкнуть к ветру, а соперница сразу показала прекрасную игру», - сказала вторая ракетка Эстонии. Вскоре эстонка сумела взять ситуацию под контроль и выиграла в первом сете шесть геймов подряд.

«Я поймала хороший темп и все получилось», - добавила Канепи.

Вторая ракетка Эстонии за 32 минуты прошла во второй тур, поскольку Заневская решила отказаться от продолжения матча из-за травмы. Канепи не смогла сказать, что за травма у ее соперницы.

«Жаль, что из-за этого пришлось прервать первый сет. Я не знаю, что там точно произошло», - пояснила Канепи.