КаПо: в Эстонии нет пятой колонны

«Да, есть прокремлевски настроенные лица. Есть и такие небольшие группы. Широкого влияния в обществе у них на самом деле нет», - сказал Арпо в среду в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio.

Он отметил, что провокаторы, за которыми требуется наблюдение, есть всегда, но нет признаков того, что число их сторонников увеличилось: «Ясно, что в нынешней ситуации нужно внимательнее следить и за их деятельностью».