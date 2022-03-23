По словам заместителя генерального директора Полиции безопасности (КаПо) Мартина Арпо, в Эстонии нет пятой колонны, которая могла бы представлять угрозу для безопасности страны, сообщает Rus.ERR.
КаПо: в Эстонии нет пятой колонны
КаПо: в Эстонии нет пятой колонны
«Да, есть прокремлевски настроенные лица. Есть и такие небольшие группы. Широкого влияния в обществе у них на самом деле нет», - сказал Арпо в среду в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio.
Он отметил, что провокаторы, за которыми требуется наблюдение, есть всегда, но нет признаков того, что число их сторонников увеличилось: «Ясно, что в нынешней ситуации нужно внимательнее следить и за их деятельностью».
По мнению Арпо, следует спокойно отнестись к событиям в Эстонии, связанным с празднованием 9 мая в этом году: нет смысла торопиться с запретами, которые, может быть, и не потребуются.
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