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КаПо: в Эстонии нет пятой колонны

rus.postimees.ee
КаПо: в Эстонии нет пятой колонны
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"Бессмертный полк" в Таллинне.
"Бессмертный полк" в Таллинне. Фото: Sander Ilvest

По словам заместителя генерального директора Полиции безопасности (КаПо) Мартина Арпо, в Эстонии нет пятой колонны, которая могла бы представлять угрозу для безопасности страны, сообщает Rus.ERR.

«Да, есть прокремлевски настроенные лица. Есть и такие небольшие группы. Широкого влияния в обществе у них на самом деле нет», - сказал Арпо в среду в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio.

Он отметил, что провокаторы, за которыми требуется наблюдение, есть всегда, но нет признаков того, что число их сторонников увеличилось: «Ясно, что в нынешней ситуации нужно внимательнее следить и за их деятельностью».

По мнению Арпо, следует спокойно отнестись к событиям в Эстонии, связанным с празднованием 9 мая в этом году: нет смысла торопиться с запретами, которые, может быть, и не потребуются.

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