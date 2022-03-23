Учитывая количество кодов и паролей, которые мы используем для различных сервисов, вполне естественно время от времени забывать некоторые из них.
Swedbank ⟩ Что делать, если вы забыли PIN-код банковской карты или номер пользователя интернет-банка?
Руководитель сферы отдела банковских карточек для частных лиц Swedbank Каари Аасранд, и руководитель консультационного центра Кадри Йыхвикас, объясняют, что делать, если вы забыли PIN-код банковской карточки или номер пользователя интернет-банка.
Если вы забыли PIN-код своей банковской карточки
К сожалению или к счастью, PIN-код знает только владелец карточки. Поэтому невозможно просто позвонить в банк и попросить напомнить PIN-код, например, на основании вашего имени и личного кода. Однако вы можете проверять забытый PIN-код неограниченное количество раз в приложении Swedbank.
Каждый раз, когда вы хотите увидеть свой PIN-код в приложении, достаточно пройти проверку личности с помощью соответствующего инструмента аутентификации (Smart-ID, Mobiil-ID, PIN-калькулятор), после чего на экране появится PIN-код Вашей банковской карточки. Если вы не сможете запомнить код в течение 30 секунд, придется повторить процесс аутентификации. Очень важно позаботиться о безопасности своих данных и убедиться, что никто другой не сможет увидеть ваш PIN-код.
"Возможность напомнить себе свой PIN-код с помощью приложения не только уменьшает неудобства, связанные с невозможностью оплатить покупку из-за того, что вы забыли PIN-код, но и способствует более рациональному использованию ресурсов", – объясняет Каари Аасранд.
Однако если ваш текущий PIN-код слишком сложен, и вы часто его забываете, вы можете легко его изменить в удобном для вас банкомате Swedbank.
Если вы забыли свой номер пользователя для входа в интернет-банк
"Если вы хотите зайти в свой онлайн-банк, и при вводе своего номера пользователя получаете на странице сообщение о том, что в введённых вами данных есть ошибка, вам следует убедиться, что вы ввели все данные в соответствии с требованиями. Иногда проблема заключается не в забытом номере пользователя, а в том, что что-то случайно изменилось на вашем компьютере. Например, вы могли случайно включить Caps Lock на клавиатуре или изменить язык ввода информации на компьютере", – объясняет Кадри Йыхвикас.
Однако если вы забыли свой номер пользователя в интернет-банке, отправьте заявление с цифровой подписью по адресу info@swedbank.ee или обратитесь в нашу банковскую контору, и вам выдадут новый номер пользователя.