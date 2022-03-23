Таллинн организует выдачу одежды беженцам из Украины

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, в ласнамяэском Центре повторного использования была установлена предназначенная для выдачи одежды система валидации, которая гарантирует, что помощь дойдет именно до адресата.

«Благодаря сотрудничеству с Центром повторного использования у нас появилась возможность более организованно доставлять пожертвования от жителей города и предприятий до нуждающихся. Мы очень благодарны щедрым благотворителям, которые принесли одежду, обувь, игрушки и товары первой необходимости в районные управы, Центр встречи беженцев на улице Нийне и сортировочный центр Карьямаа, чтобы помочь беженцам из Украины лучше адаптироваться к жизни в Эстонии, - отметила Бешкина. – Наша цель – сделать так, чтобы как можно большее число прибывших в Таллинн военных беженцев могли получить необходимую одежду в хорошем состоянии. Мы будем оперативно оценивать потребность беженцев в получении одежды, особенно детской. Мы также будем отслеживать поступления пожертвований, и на основании этого сможем оперативно вносить изменения в механизмы оказания помощи».

Всем военным беженцам из Украины, зарегистрировавшимся в Таллиннском центре встречи беженцев, выдается Единая, или т.н. «зеленая» карта, которая также позволяет бесплатно пользоваться общественным транспортом в столице. В случае, если у беженца из Украины, который нуждается в помощи с одеждой, нет Единой карты, ему следует сначала обратиться в Центр встречи беженцев, который находится по адресу Нийне, 2 в Таллинне.

При предъявлении Единой карты и удостоверяющего личность документа человек может посетить Центр повторного использования дважды, и взять до трех предметов одежды из каждой категории (нижнее белье, чулки-носки, верхняя одежда, свитера, платья, брюки, рубашки, аксессуары, обувь и прочее). Кроме того, на каждого ребенка можно бесплатно получить один комплект игрушек и набор школьных принадлежностей. Центр не обязательно посещать с ребенком - эти предметы могут быть выданы на основании свидетельства о рождении. Выдача одежды и прочих товаров носит условный характер – при распределении помощи центр может проявлять гибкость, поскольку главная цель заключается в предоставлении необходимой помощи всем беженцам.

«Наряду со своей основной деятельностью Центр повторного использования всегда оказывал помощь нуждающимся через своих партнеров, проявляя при этом заботу об окружающей среде. Связанная с военными беженцами ситуация является новой для всех нас. Потребность в помощи может быть очень высокой, поэтому в данной ситуации сотрудничество между различными партнерами играет особенно важную роль. Мы оказали городу поддержку в процессе поиска решения, и радует, что в ближайшие месяцы расположенный по адресу Пунане, 50 магазин Центра повторного использования будет предлагать беженцам из Украины помощь с одеждой», - добавила исполнительный директор Центра повторного использования Диана Паакспуу.