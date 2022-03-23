Конец путинской стабильности. Что происходит с российской экономикой

Эти деньги могут потратить на поддержку экономики и бизнеса. Их уже обещали, например, потратить на помощь системно значимым компаниям, а также на выкуп подешевевших российских акций, об этом писала газета "Ведомости".

Часть этих денег еще в довоенную эпоху были зарезервированы под разные инфраструктурные проекты. Власти могут от них не отказаться, так как это часть обещаний президента Владимира Путина, - и эти инфраструктурные проекты также могут поддержать экономику. На прошлой неделе он заявил, что не откажется от этих планов.

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Неясно, насколько хватит этих резервов, так как до конца неясно, как власти собираются их тратить.

Резервов России могло бы быть достаточно, чтобы покрыть, например, весь государственный долг и избежать любого возможного дефолта. На 1 февраля он составлял, по данным минфина, 59,5 млрд долларов. Большая часть из этих средств - это долг по облигациям, почти 39 млрд долларов.

При этом рейтинговые агентства Fitch и Moody's ставят России преддефолтный рейтинг. Они сомневаются, что страна сможет или захочет погашать свои внешние долги в условиях санкций и политического давления. 16 марта Россия все же смогла выплатить купонный доход по облигациям, но агентства не изменили ее рейтинг.

Надо понимать, что у экономики есть механизмы адаптации к любой кризисной ситуации, она не может быть полностью разрушена. Просто люди, живущие в стране, станут беднее, а значение страны для мировой экономики снизится.

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"Исключение страны, достаточно глубоко интегрированной в мировую экономику, из этой мировой экономики хотя бы даже частично - это всегда снижение потенциала роста" - говорит Софья Донец.

Потенциал роста - это то, насколько экономика может стабильно расти без перегрева, то есть без появления кризисных тенденций. Этот потенциал она оценивает примерно в 1%.