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Второй раз беженка: как война вновь разбила вдребезги жизнь 26-летней украинки

Арвед Брейдакс
Второй раз беженка: как война вновь разбила вдребезги жизнь 26-летней украинки
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После событий 2014 года Светлана переехала в Харьков, сейчас она вновь из-за войны была вынуждена бежать.
После событий 2014 года Светлана переехала в Харьков, сейчас она вновь из-за войны была вынуждена бежать. Фото: Arved Breidaks

Несмотря на то, что уроженке Донбасса Светлане всего 26 лет, ей уже дважды приходилось бежать от войны. Впервые она стала внутренним беженцем в Украине в 2014 году, а теперь одна приехала через Россию в Эстонию, где теперь пытается восстановить свою разбитую жизнь в гостиничном номере водного центра Värska.

«Я родом из Донбасса, города Красный Луч Луганской области, а когда в 2014 году началась первая война, я переехала в Харьков», — рассказала Светлана.

Ее бывший родной город Красный Луч в результате российского вторжения в 2014 году остался в составе так называемой Луганской Народной Республики. Оставаться в родном городе было невозможно, поскольку это было опасно, не было работы, не было ничего, рассказывает она.

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