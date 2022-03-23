Второй раз беженка: как война вновь разбила вдребезги жизнь 26-летней украинки

Несмотря на то, что уроженке Донбасса Светлане всего 26 лет, ей уже дважды приходилось бежать от войны. Впервые она стала внутренним беженцем в Украине в 2014 году, а теперь одна приехала через Россию в Эстонию, где теперь пытается восстановить свою разбитую жизнь в гостиничном номере водного центра Värska.