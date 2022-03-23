Комиссия: при необходимости подросткам можно вводить бустерную дозу от COVID-19

«По данным Эстонии, уровень госпитализации в этой возрастной группе из-за COVID-19 очень низкий. Поэтому, по нашей оценке, сейчас бустерная доза 12-17-летним необходима, прежде всего, при определенных состояниях здоровья или заболеваниях, то есть когда существует риск серьезного течение болезни», - объяснила член комиссии, доктор Марье Оона.

Необходимость введения бустерной дозы может оценить врач, эту возможность также стоит рассматривать в том случае, если необходимо ехать в страну с высоким риском заражения.

24 февраля Европейский департамент лекарственных средств (EMA) принял решение о том, что вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech можно вводить в качестве бустерной дозы с 12-летнего возраста, если это необходимо. Цель бустерной дозы — восстановить защитное свойство вакцины, которое со временем снижается у людей, прошедших курс первичной вакцинации. На основании имеющихся данных можно сделать вывод, что эффект от бустерной дозы у подростков эквивалентен эффекту у взрослых. Новых проблем безопасности не выявлено.

Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике – это комиссия, консультирующая Министерство социальных дел по вопросам государственной программы иммунизации и прочим вопросам, связанным с вакцинацией. В нее входят представители аллергологов-иммунологов, инфекционистов, семейных врачей, педиатров, медсестер, Департамента здоровья, Больничной кассы и Министерства социальных дел.