Французский журналист Даниэль Риоло рассказал о положении бразильского нападающего Неймара в «Пари Сен-Жермен», передает «Чемпионат».
Французский журналист: Неймар в жалком состоянии и на грани пьянства
«Неймар больше почти не тренируется, он приезжает в жалком состоянии, на грани пьянства. Вот так оно и есть, Неймар наполнен чувством мести в отношении «ПСЖ». У него полный разрыв с клубом и раздевалкой», — приводит слова журналиста Mundo Deportivo со ссылкой на After Foot.
Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» в 2018 году за £ 222 млн, став на тот момент самым дорогим трансфером в истории футбола. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 15 матчах французской Лиги 1, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 матчей в Лиге чемпионов, в которых он не отметился результативными действиями.
При этом сообщается, что, несмотря на COVID-19 и кризис Mediapro, зарплаты в Лиге 1 выросли за последние два сезона. Это противоречит ожидаемой тенденции к снижению. Больше всех получает Неймар – € 4,083 млн в месяц. Месси занял второе место (€ 3,375 млн в месяц), Мбаппе – третье (€ 2,22 млн в месяц). В топ-20 рейтинга попали 18 игроков «ПСЖ».