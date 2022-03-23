Польские власти приняли решение о высылке 40 российских дипломатов за деятельность, несовместимую с их статусом, сообщил в среду информационный портал Onet со ссылкой на источники в правительстве Польши.
СМИ: Варшава высылает около 40 российских дипломатов за шпионаж
СМИ: Варшава высылает около 40 российских дипломатов за шпионаж
Портал подчеркивает, что эта информация пока официально не подтверждена. Ожидается, что польский МИД выступит с официальным сообщением.
По данным источников Onet, в связи с решением польских властей в среду утром в МИД страны вызван посол России в Варшаве Сергей Андреев.
Onet отмечает, что в списке фамилии примерно 40 человек, осуществлявших деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, есть и сотрудники российского посольства в Варшаве.
Источники портала сообщили, что деятельность этих дипломатов представляла угрозу безопасности Польши, и ее можно охарактеризовать как шпионаж в пользу иностранного государства.