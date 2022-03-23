СМИ: Варшава высылает около 40 российских дипломатов за шпионаж

Портал подчеркивает, что эта информация пока официально не подтверждена. Ожидается, что польский МИД выступит с официальным сообщением.

По данным источников Onet, в связи с решением польских властей в среду утром в МИД страны вызван посол России в Варшаве Сергей Андреев.

Onet отмечает, что в списке фамилии примерно 40 человек, осуществлявших деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, есть и сотрудники российского посольства в Варшаве.