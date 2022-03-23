В Таллинне проходит большая весенняя уборка улиц

«Несмотря на колебания температур на прошлой неделе, снег растаял достаточно, чтобы начать большую весеннюю уборку улиц и дорог города. Чистота в городе важна для здоровья всех горожан, - сказал курирующий сферу окружающей среды и коммунального хозяйства вице-мэр Владимир Свет. – Сначала будут убраны материалы, которые применялись для борьбы с гололедом, а также накопившаяся за зиму грязь на основных улицах города, велодорожках и тротуарах, а также на остановках общественного транспорта. Ко вчерашнему дню было собрано 700 тонн сора и 32 тонны бытовых отходов, для уборки было использовано более 250 кубометров воды. Относящиеся к городскому имуществу дороги, парковки, велосипедно-пешеходные дорожки, а также зеленые островки на дорогах и остановки общественного транспорта должны быть чистыми к концу апреля».

Договорные партнеры города, осуществляющие услугу по весенней уборке, задействовали весь автопарк, состоящий из 50 единиц, в том числе дорожные пылесосы, подметально-моечные машины, многофункциональные тракторы, самосвалы и уборочные машины. Также работают 30 бригад рабочих или 70 человек, которые убирают придорожные зеленые зоны, переходы и островки безопасности.

Для очистки обочин от скопившегося за зиму сора нужно проводить чистку несколько раз. Одновременно с этим начинается уборка дорог, лестниц, остановок общественного транспорта, мостов, виадуков и других дорожных объектов. С озеленения, относящегося к дорожной территории, собирают оттаявшие от снега сор и органические отходы. Договорные партнеры районных управ начинают уборку внутриквартальных дорог и второстепенных улиц, но поскольку на таких улицах еще не растаял весь снег, работы будут выполняться по мере возможности. Когда первичная уборка охватит весь город, можно будет приступать к мойке улиц.

Свет отметил, что Таллинн многие годы проводил кампанию, оповещающую о вреде использования шипованной резины, но 62% автовладельцев по-прежнему отдают предпочтение именно таким шинам. «Использование шипованной резины ведет к тому, что на обочинах скапливается много разъезженных, измельченных материалов дорожного покрытия, которые образуют опасную для здоровья мельчайшую пыль. Каждую весну с городских дорог собирают в среднем 3500 – 5000 тонн остатков материалов дорожного покрытия, часть которых в виде пыли собирается в зеленых зонах и на зданиях», - сказал Свет.

Уборка гранитной крошки с прилегающих к недвижимости тротуаров, а также с находящихся на участке зеленых зон и парковок – задача собственников недвижимости. Поскольку городское предписание о благоустройстве гласит, что не следует допускать, чтобы сор и пыль ветром переносились с участка недвижимости на соседствующие участки, проезжую часть и тротуары, Владимир Свет отметил, что необходимо очистить тротуары до уборки проезжей части: «Тогда ветер не будет приносить пыль и грязь на уже убранные дороги и воздух в городе будет чище».