Репортаж ⟩ Аркадий Бабченко: между миром и войной

Дело в том, что мой эстонский друг Тыну Антипов купил машину. Тойота «Крузер». Дизельный. Ну, он не одну купил, но речь сейчас именно об этой. Мой польский друг Родион эту машину покрасил в военный черный, отремонтировал и загрузил медицинскими препаратами тысяч на десять евро. Ну, он не одну загрузил, он фур уже на десятки, если не сотни тысяч долларов отправил, но речь сейчас конкретно об этой. А я сел за руль и погнал машину в Харьков. От границы с Германией. Правда, у меня прав нет.