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Репортаж ⟩ Аркадий Бабченко: между миром и войной

Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко: между миром и войной
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Фото: Arkadi Babtšenko

Дело в том, что мой эстонский друг Тыну Антипов купил машину. Тойота «Крузер». Дизельный. Ну, он не одну купил, но речь сейчас именно об этой. Мой польский друг Родион эту машину покрасил в военный черный, отремонтировал и загрузил медицинскими препаратами тысяч на десять евро. Ну, он не одну загрузил, он фур уже на десятки, если не сотни тысяч долларов отправил, но речь сейчас конкретно об этой. А я сел за руль и погнал машину в Харьков. От границы с Германией. Правда, у меня прав нет.

Сменщик есть. Вон, на той стороне границы стоит. Но есть и одна проблема. Мужчин от восемнадцать до шестидесяти из страны не выпускают. Кууурррвввааааа……

Пока заехал в Украину. Как фура. Пока разбирательство с пограничниками и СБУ. Пока выехал. Как фура. Пока искали женщину-сменщицу. Пока она ехала. Пока проходила границу. Пока запуталась и перешла. И вышла в Польшу. Пока достали её обратно из Польши. Поляки невероятные - помогли и в этом. Заборчик отодвинули, заходи, говорят. Только никому не слова. Пока то. Пока сё.

В общем, двое суток я прожил в машине. Меж двух миров. Под пакгаузом. Около досмотра на рентген. На площадке депозитария.  Вы же в курсе, что на границе сортиров нету, да?  Том Хэнкс и кино «Терминал».

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