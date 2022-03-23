Дело в том, что мой эстонский друг Тыну Антипов купил машину. Тойота «Крузер». Дизельный. Ну, он не одну купил, но речь сейчас именно об этой. Мой польский друг Родион эту машину покрасил в военный черный, отремонтировал и загрузил медицинскими препаратами тысяч на десять евро. Ну, он не одну загрузил, он фур уже на десятки, если не сотни тысяч долларов отправил, но речь сейчас конкретно об этой. А я сел за руль и погнал машину в Харьков. От границы с Германией. Правда, у меня прав нет.
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Репортаж ⟩ Аркадий Бабченко: между миром и войной
Аркадий Бабченко: между миром и войной
Сменщик есть. Вон, на той стороне границы стоит. Но есть и одна проблема. Мужчин от восемнадцать до шестидесяти из страны не выпускают. Кууурррвввааааа……
Пока заехал в Украину. Как фура. Пока разбирательство с пограничниками и СБУ. Пока выехал. Как фура. Пока искали женщину-сменщицу. Пока она ехала. Пока проходила границу. Пока запуталась и перешла. И вышла в Польшу. Пока достали её обратно из Польши. Поляки невероятные - помогли и в этом. Заборчик отодвинули, заходи, говорят. Только никому не слова. Пока то. Пока сё.
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