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Полицейский беспредел? День рождения в семейном кругу завершился кровавым избиением

Kuuuurija
Полицейский беспредел? День рождения в семейном кругу завершился кровавым избиением
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Kuuuurija vene keeles: politsei vägivald
Kuuuurija vene keeles: politsei vägivald Фото: Pilt videost

Семейные посиделки в день рождения закончились для главного героя очередного выпуска программы Kuuuurija сломанной челюстью и тюрьмой. Полицейские якобы вошли в помещение, не представившись, и вели себя провокативно.

Судя по всему, в районе двух часов ночи компания, видимо, стала мешать кому-то из соседей, и тот пожаловался в полицию по поводу громкой музыки.

Вскоре в квартиру вошли двое мужчин, одетых в зеленое - они стояли в коридоре и наблюдали за ходом вечеринки. Каур говорит, что их компания не сразу поняла, что это полицейские, потому что на мужчинах не было привычной униформы.

Cпустя некоторое время Каур уже лежал на полу спальни без сознания, с заплывшим глазом и истекая кровью.

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