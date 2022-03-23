Полицейский беспредел? День рождения в семейном кругу завершился кровавым избиением

Судя по всему, в районе двух часов ночи компания, видимо, стала мешать кому-то из соседей, и тот пожаловался в полицию по поводу громкой музыки.

Вскоре в квартиру вошли двое мужчин, одетых в зеленое - они стояли в коридоре и наблюдали за ходом вечеринки. Каур говорит, что их компания не сразу поняла, что это полицейские, потому что на мужчинах не было привычной униформы.