В четверг, 24 марта, в 19.00 на таллиннской арене A Le Coq состоится отборочный матч в рамках Лиги наций эстонской мужской сборной против команды Кипра.
Приходи на матч – поддержи Украину! Уже собрано почти 25 000 евро
ЭФК солидарен с Футбольным союзом Украины и ответит на их призыв о помощи: на выручку, полученную от продажи билетов на предстоящий матч, будут укомплектованы наборы гуманитарной помощи. Кроме того, чтобы сэкономить время, будет осуществляться и контроль логистики груза. В дальнейшем ЭФК будет постоянно информировать о продвижении груза.
В данный момент собрано уже почти 25 000 евро, но, предположительно, в предстоящие два дня сумма существенно увеличится.
Футбольная больница также приглашает всех приобрести билет на матч, чтобы сделать вечер четверга особенным как для самих себя, так и близких. Руку помощи при украшении стадиона в цвета Украины протянули и фанаты эстонского баскетбола, а также украинская община Эстонии. На матче приветствуются национальные флаги Украины, Эстонии и бело-красно-белый флаг Беларуси. На месте будет оказана помощь по закреплению флагов на перилах стадиона.
Матч будет транслировать ETV2 (начало трансляции в 18:45), а Postimees будет вестит ектсовый блог (на эстонском языке). Тем, у кого нет возможности прийти на игру, можно будет в помощь Украине приобрести «виртуальный билет» - то есть сделать пожертвование на подходящую сумму.
Для продажи «виртуальных билетов» ЭФК открыл специальный счет в банке LHV. По 24 марта (включительно) все желающие могут сделать пожертвования:
Получатель платежа: Eesti Jalgpalli Liit
Номер расчетного счета: EE707700771000810891
Пояснение: «Ukraina toetuseks» + личный код жертвователя (если хотите получить возврат подоходного налога)
Билеты на матч вплоть до его начала можно приобрести на месте – в кассах A Le Coq Arena, а также в Piletilevi. Фан-территория стадиона откроется 24 марта в 17.00, там можно будет приобрести еду и напитки, а также сувенирную продукцию. Также будет открыт паб Amps Arena.