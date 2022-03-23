Приходи на матч – поддержи Украину! Уже собрано почти 25 000 евро

ЭФК солидарен с Футбольным союзом Украины и ответит на их призыв о помощи: на выручку, полученную от продажи билетов на предстоящий матч, будут укомплектованы наборы гуманитарной помощи. Кроме того, чтобы сэкономить время, будет осуществляться и контроль логистики груза. В дальнейшем ЭФК будет постоянно информировать о продвижении груза.

В данный момент собрано уже почти 25 000 евро, но, предположительно, в предстоящие два дня сумма существенно увеличится.

Футбольная больница также приглашает всех приобрести билет на матч, чтобы сделать вечер четверга особенным как для самих себя, так и близких. Руку помощи при украшении стадиона в цвета Украины протянули и фанаты эстонского баскетбола, а также украинская община Эстонии. На матче приветствуются национальные флаги Украины, Эстонии и бело-красно-белый флаг Беларуси. На месте будет оказана помощь по закреплению флагов на перилах стадиона.

Матч будет транслировать ETV2 (начало трансляции в 18:45), а Postimees будет вестит ектсовый блог (на эстонском языке). Тем, у кого нет возможности прийти на игру, можно будет в помощь Украине приобрести «виртуальный билет» - то есть сделать пожертвование на подходящую сумму.

Для продажи «виртуальных билетов» ЭФК открыл специальный счет в банке LHV. По 24 марта (включительно) все желающие могут сделать пожертвования: Получатель платежа: Eesti Jalgpalli Liit Номер расчетного счета: EE707700771000810891 Пояснение: «Ukraina toetuseks» + личный код жертвователя (если хотите получить возврат подоходного налога)