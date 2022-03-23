Лавров: американцы не заинтересованы в быстром завершении переговоров РФ и Украины

"Переговоры идут тяжело, потому что украинская сторона вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений. Трудно избавиться от впечатления, что их держат за руку американские коллеги, которым, - если почитать политологов и наших, и западных, - американцы просто исходят из того, что им невыгодно, чтобы этот процесс завершился быстро", - сказал он в ходе выступления перед студентами МГИМО.

"Они рассчитывают продолжать накачивать Украину оружием. Звучат провокационные заявления: давайте туда советские "МиГи" из Восточной Европы перебросим, ещё дополнительно "Стингеры", которые являют собой колоссальную угрозу, потому что потом обязательно расползутся по всей Европе. Видимо, хотят нас максимально долго держать в состоянии боевых действий. Но у нас и здоровье есть, и опыт есть, и дух, и воля. Защитить то, что мы сейчас защищаем, и обеспечить надежно и безопасность РФ, и в немалой степени - достойную жизнь тех, кто хочет жить на Украине, но кто считает себя представителем русской культуры во всех ее проявлениях", - сказал Лавров.