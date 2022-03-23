Приговор Навальному считают в Европе очередным шагом России в сторону тоталитаризма. Мнения экспертов о возможности новых санкций и будущем российской оппозиции - у DW.
"И в тюрьме он опасен для Путина": эксперты о приговоре Навальному
Оппозиционный политик Алексей Навальный, который уже больше года находится в заключении в связи с так называемым делом "Ив Роше", 22 марта был приговорен также к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,2 млн рублей по обвинению в мошенничестве и оскорблении судьи. Приговор был вынесен в ИК-2 города Покрова на выездном заседании Лефортовского суда. Что говорят о нем европейские политики и эксперты по России?
Путин боится Навального
Все собеседники DW сходятся во мнении, что очередной суровый приговор Алексею Навальному призван дать российскому обществу четкий сигнал. "Не смейте перечить Путину и не смейте заниматься политической деятельностью! Не смейте требовать прозрачности, которая могла бы раскрыть коррумпированность этой преступной системы или даже привести к краху режим Путина", - так этот сигнал понимает депутат Европарламента от фракции "зеленых" Виола фон Крамон-Таубадель.
Для европолитика очевидно: "Путин испытывает сильный страх. И одна из его забот - что в политической жизни страны может появиться опасная для него фигура". Именно такой фигурой, по мнению фон Крамон-Таубадель, и стал Алексей Навальный - "активный, харизматичный, сильная личность". "Само собой, Путин и его преступная шайка будут делать все возможное, чтобы "выключить" его", - уверена собеседница DW.
При этом политик выражает обеспокоенность здоровьем российского оппозиционера. "Ведь, даже находясь в тюрьме, он обладает силой и представляет опасность (для Владимира Путина. - Ред.)"."Нельзя допустить, чтобы Путин зашел так далеко, чтобы, вероятно, дать приказ убить Навального, представив это впоследствии как самоубийство", - предупреждает она.
Призывы к новым санкциям против РФ
Другой немецкий политик - депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Рената Альт (Renata Alt) называет приговор Навальному "дальнейшим шагом российского режима в сторону тоталитарной диктатуры" и призывает европейское сообщество отреагировать на него новыми санкциями.
"Режим Путина хочет, чтобы Алексей Навальный остался в тюрьме до конца своих дней. Само обвинение и, в особенности, обстоятельства судебного процесса - это одно сплошное издевательство. Нам нельзя давать послабление, мы должны усилить санкционное давление на российский режим", - подчеркивает она.
Курс на подавление независимых мнений
С точки зрения руководителя программы Германского общества внешней политики (DGAP) "Международный порядок и демократия" Штефана Майстера, приговор Алексею Навальному является продолжением политики, которую в РФ начали проводить уже несколько лет назад. "Любые альтернативные мнения преследуются, у людей в конечном счете просто не осталось возможности для их выражения", - констатирует он.
"Тот факт, что ведущий оппозиционер на долгое время останется в тюрьме, говорит о том, что во внутриполитическом плане (российские власти. - Ред.) намерены и дальше проявлять жесткость, возможно даже еще сильнее. С внешнеполитической точки зрения послание состоит в том, что Россия и впредь никому не позволит препятствовать подавлению независимых мнений, что этот курс сохранится и во внешней, и во внутренней политике, несмотря на санкции", - прогнозирует политолог.
Между тем очередной суровый приговор оппозиционеру, который уже и так находится в тюрьме, показывает, что в Кремле Навального по-прежнему воспринимают как серьезную угрозу, уверены немецкие эксперты.
"Российские власти пытаются найти любой повод, чтобы оставить Навального за решеткой, не дать ему заниматься политикой и выдвигать свою кандидатуру на выборах. Очевидно, что нынешнему политическому руководству он кажется опасным", - говорит профессор Ханс-Хеннинг Шрёдер, эксперт по России, ранее работавший в берлинском Фонде "Наука и политика" (SWP). "Путин все сильнее боится всего, что исходит снизу, боится любой критики. Навальный же представляет собой сильный голос, который Путину абсолютно не нужен", - продолжает он.
Тот факт, что реакция россиян на публикацию Навальным антикоррупционных расследований подчас оказывается менее активной, чем того, вероятно, можно было бы ожидать в других европейских странах, Ханс-Хеннинг Шрёдер объясняет, с одной стороны, усиливающимися репрессиями, препятствованием распространению информации и полицейским насилием на протестах, а с другой - тем, что россияне уже привыкли к коррумпированности власти и не ожидают от нее ничего иного.
"У молодого поколения нет политической альтернативы"
При этом для западных наблюдателей очевидно, что условия, в которых существовала российская оппозиция до недавнего времени, за последние недели изменились - не в последнюю очередь в связи с усилившимся давлением на независимые СМИ и блокировкой западных соцсетей, через которые такие люди, как Алексей Навальный, до недавнего времени могли выражать свою позицию.
Для молодого поколения, среди которого у Навального было особенно много сторонников, блокировка связанных с ним аккаунтов означает утрату политической альтернативы, подчеркивает Штефан Майстер. Вместе с тем нынешнее политическое развитие, связанное с масштабным ограничением прав и свобод граждан и попыткой отгородить Россию от внешнего мира он считает "началом конца системы Путина": "В современном мире невозможно закрыть такую большую страну так, как это пытаются сделать с Россией, и подвергнуть население репрессиям. Это невозможно ни с экономической, ни с социальной точек зрения".
Аналогичное мнение высказывает эксперт Фонда Бертельсмана по Восточной Европе Мириам Космель. Желание иметь другое политическое руководство, правительство, которое действительно стоит на службе обществу, - в долгосрочной перспективе в России подавить не удастся. Ведь и сегодня в регионах достаточно людей, которые проявляют политическую активность и не намерены мириться с тем, что их лишают гражданских прав. Это движение не удастся удержать под колпаком, особенно когда речь идет о молодом поколении", - уверена она.
Эксперт высоко оценивает роль Навального в современной политической жизни России: "Ведь ему удалось сделать то, что не удавалось никому ранее: объединить разрозненную российскую оппозицию".
Конец политической карьеры Навального?
На вопрос о том, означает ли сегодняшний приговор Лефортовского суда конец политической карьеры Алексея Навального, эксперт DGAP Штефан Майстер отвечает так: "Думаю, что пока Путин находится у власти, - да". Комментируя ухудшение здоровья Навального в тюрьме, он говорит: "Полагаю, что в ближайшее время он вряд ли сможет играть значительную роль как оппозиционер. Будет ли вообще оппозиция в России - это вопрос".
В свою очередь профессор Ханс-Хеннинг Шрёдер считает, что Кремлю пока рано списывать Навального со счетов. В пользу того, что оппозиционер по-прежнему пользуется влиянием в стране, по мнению эксперта, говорит тот факт, что множество людей совсем недавно последовали его призыву выйти на протесты против войны России с Украиной, несмотря на грозящие последствия. "И это при том, что призыв последовал из тюрьмы. Я думаю, что Навального не стоит недооценивать", - отмечает эксперт.