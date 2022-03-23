"И в тюрьме он опасен для Путина": эксперты о приговоре Навальному

Между тем очередной суровый приговор оппозиционеру, который уже и так находится в тюрьме, показывает, что в Кремле Навального по-прежнему воспринимают как серьезную угрозу, уверены немецкие эксперты.

"Российские власти пытаются найти любой повод, чтобы оставить Навального за решеткой, не дать ему заниматься политикой и выдвигать свою кандидатуру на выборах. Очевидно, что нынешнему политическому руководству он кажется опасным", - говорит профессор Ханс-Хеннинг Шрёдер, эксперт по России, ранее работавший в берлинском Фонде "Наука и политика" (SWP). "Путин все сильнее боится всего, что исходит снизу, боится любой критики. Навальный же представляет собой сильный голос, который Путину абсолютно не нужен", - продолжает он.

Тот факт, что реакция россиян на публикацию Навальным антикоррупционных расследований подчас оказывается менее активной, чем того, вероятно, можно было бы ожидать в других европейских странах, Ханс-Хеннинг Шрёдер объясняет, с одной стороны, усиливающимися репрессиями, препятствованием распространению информации и полицейским насилием на протестах, а с другой - тем, что россияне уже привыкли к коррумпированности власти и не ожидают от нее ничего иного.

"У молодого поколения нет политической альтернативы"

При этом для западных наблюдателей очевидно, что условия, в которых существовала российская оппозиция до недавнего времени, за последние недели изменились - не в последнюю очередь в связи с усилившимся давлением на независимые СМИ и блокировкой западных соцсетей, через которые такие люди, как Алексей Навальный, до недавнего времени могли выражать свою позицию.

Для молодого поколения, среди которого у Навального было особенно много сторонников, блокировка связанных с ним аккаунтов означает утрату политической альтернативы, подчеркивает Штефан Майстер. Вместе с тем нынешнее политическое развитие, связанное с масштабным ограничением прав и свобод граждан и попыткой отгородить Россию от внешнего мира он считает "началом конца системы Путина": "В современном мире невозможно закрыть такую большую страну так, как это пытаются сделать с Россией, и подвергнуть население репрессиям. Это невозможно ни с экономической, ни с социальной точек зрения".

Аналогичное мнение высказывает эксперт Фонда Бертельсмана по Восточной Европе Мириам Космель. Желание иметь другое политическое руководство, правительство, которое действительно стоит на службе обществу, - в долгосрочной перспективе в России подавить не удастся. Ведь и сегодня в регионах достаточно людей, которые проявляют политическую активность и не намерены мириться с тем, что их лишают гражданских прав. Это движение не удастся удержать под колпаком, особенно когда речь идет о молодом поколении", - уверена она.

Эксперт высоко оценивает роль Навального в современной политической жизни России: "Ведь ему удалось сделать то, что не удавалось никому ранее: объединить разрозненную российскую оппозицию".

Конец политической карьеры Навального?

На вопрос о том, означает ли сегодняшний приговор Лефортовского суда конец политической карьеры Алексея Навального, эксперт DGAP Штефан Майстер отвечает так: "Думаю, что пока Путин находится у власти, - да". Комментируя ухудшение здоровья Навального в тюрьме, он говорит: "Полагаю, что в ближайшее время он вряд ли сможет играть значительную роль как оппозиционер. Будет ли вообще оппозиция в России - это вопрос".