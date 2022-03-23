Поведение женщины, которая на прошлой неделе в состоянии криминального алкогольного опьянения на городском внедорожнике гоняла по Пярну и повредила припаркованные автомобили, будет рассматриваться в суде, пишет Pärnu Postimees.
Женщина, которая протаранила три автомобиля, может отправиться в тюрьму на три года
В пятницу мы писали о дорожном происшествии на улицах Пярну, когда женщина на автомобиле протаранила три машины.
Женщину, которая была за рулем Honda, задержали в качестве подозреваемой в совершении преступления на срок до 48 часов. Полиция установила, что подозреваемая была в состоянии криминального опьянения, а это значит, что в одном литре выдыхаемого воздуха было более 0,75 миллиграмма алкоголя. Другими словами, ее опьянение превышало 1,5 промилле.
По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Пилле Юхков, ранее водитель не привлекалась к уголовной ответственности.
«Крайне безответственно садиться за руль после употребления алкоголя, поскольку таким образом человек подвергает опасности здоровье и имущество как окружающих, так и свое, — подчеркнула Юхков. - К счастью, эти инциденты ограничились повреждением имущества, и никто не пострадал».
Хотя водитель ранее не привлекалась к уголовной ответственности и сожалела о своем поступке, уголовное дело будет рассматриваться в суде.
Пилле Юхков, прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры
Полиция предъявила задержанной подозрение в вождении в нетрезвом виде, за что суд может приговорить к лишению свободы на срок до трех лет. В качестве дополнительного наказания суд может временно лишить обвиняемую водительских прав.
«Хотя водитель ранее не привлекалась к уголовной ответственности и сожалеет о своем поступке, уголовное дело будет рассмотрено в суде», - уточнила Юхков.
42-летняя нарушительница успела повредить три автомобиля: в Пярну на бульваре Таммсааре она на автомобиле Honda CR-V она врезалась в припаркованные Hyundai и Ford. Затем протаранила автомобиль Škoda, припаркованный на улице Веэ. К счастью, бдительные люди остановили опасного водителя и вызвали полицию. По словам старшего смены патрульной службы Пярнуского отделения полиции Эйво Эвертсоо, большое счастье, что пьяный водитель не стала причиной ДТП с пострадавшими.
Во время задержания водитель под градусом оправдала дорожный хаос тем, что у нее заклинило руль.