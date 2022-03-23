Народный забег в парке Паэ приглашает любителей спорта в Ласнамяэ

«Ждем всех любителей бега в парке Паэ, где свои силы можно будет испытать на посильной многим дистанции в 5,1 км. Вечернее время позволит прийти на мероприятие всей семьей, и, поскольку трасса три раза огибает озеро Паэ, то у участников будет достаточно возможностей насладиться открывающимися видами. Поскольку речь идет о бесплатном мероприятии, призываю зарегистрироваться на него заранее, что значительно облегчит предваряющие забег формальности», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

VI Народный забег в парке Паэ состоится в четверг, 26 мая. выдача стартовых номеров начнется в 16:30. Детские забеги для участников возрастом до 7 лет стартуют в 17:30. Основной дистанцией станет 5,1 км и ее старт будет дан в 18:30. Трасса проходит по живописному парку Паэ, всего нужно будет преодолеть три круга длиной в 1,7 км. Участие в основном забеге смогу принять все любители бега старше восьми лет.

Церемония награждения состоится в 19:15. По результатам основного забега призы получат трое лучших в мужском и женском зачете в четырех возрастных категориях: мальчики и девочки 2009-2014 г.р. (PU14, TU14), молодые люди и девушки 2005-2008 г.р. (MU18, NU 18); мужчины и женщины 1973-2004 г.р. (M, N) и мужчины и женщины, рожденные в 1972 году и ранее. Помимо индивидуальных соревнований будет выявлена и самая быстрая школа в районе.

Стартовый городок расположится за зданием управы района Ласнамяэ (Палласти, 54), автомобилисты смогут оставить машину на парковке музея Kumu на улице Валге. Организаторы просят запастись терпением, считаться с возможными очередями и заблаговременно прийти на место.

Участие в народном забеге в парке Паэ бесплатно. Число участников не ограничено, но лишь первые 650 зарегистрировавшихся спортсменов получат медали. Регистрация открыта до 23:59 часов 25 мая в интернете.