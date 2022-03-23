Предпринимателей призывают помочь украинским детям продолжить учебу

Два года назад, когда мир столкнулся с тяжелейшей пандемией, эстонское государство приняло решение перевести школы на дистанционное обучение. Вскоре выяснилось, что у многих детей просто нет необходимого для обучения оборудования – так и родилась гражданская инициатива «Компьютер каждому школьнику». В рамках быстро распространившейся по всей Эстонии инициативы во время чрезвычайной ситуации новых владельцев нашли более 1600 компьютеров.

С апреля 2020 года передачу нуждающимся компьютеров, пожертвованных участвующими в проекте компаниями, координирует Союз защиты детей. В 2021 году на выделенные Министерством образования и науки 0,9 миллиона евро Союз защиты детей приобрел 2776 ноутбуков и передал их 330 школам по всей Эстонии, которые затем предоставили компьютеры нуждающимся в поддержке семьям.

«Сегодня в Эстонию от войны бежали более десяти тысяч украинских детей и молодых людей – они продолжают прерванное обучение в наших учебных заведениях. Украинские семьи и дети приехали сюда лишь с самым необходимым. Нам нужно поддерживать приехавших детей, позаботиться о них и как можно быстрее вовлечь их в учебный процесс, но для этого необходимо оборудование. Я очень благодарна Союзу защиты детей и всем предприятиям, способным поддержать обучение украинских детей компьютерами и другой техникой – это наша общая цель», - сказала министр образования и науки Лийна Керсна, добавив, что наличие оборудования требуется для полноценного участия в учебной работе, в том числе, например, в международной украинской школе дистанционного обучения.

В сотрудничестве с местными самоуправлениями Союз защиты детей уже начал определять потребность в помощи. «Несмотря на то, что в настоящее время основное внимание уделяется именно поддержке приезжающих из Украины детей, мы ждем от местных самоуправлений информацию обо всех детях, которым для учебы необходим компьютер или другое устройство», - подчеркнула глава Союза защиты детей Варье Ояла. По ее словам, на призыв о помощи откликается множество предприятий страны.

«Очень приятно, что в Эстонии есть много компаний, которые заботятся об окружающей среде и вместо того, чтобы утилизировать еще исправные компьютеры, дарят им новую жизнь, передавая технику нуждающимся, – сказала Ояла. – Недавно, например, о поддержке инициативы объявила Telia: компания собирает необходимое оборудование у своих сотрудников и у клиентов. В дополнение к различным устройствам Telia планирует оказать больше всего нуждающимся в помощи семьям с детьми краткосрочную поддержку, предоставив им роутеры и доступ в интернет. О конкретных объемах помощи мы сможем договориться, получив необходимую информацию от местных самоуправлений».

Предприятия, желающие поддержать нуждающихся необходимым оборудованием, могут сообщить об этом по адресу heategu@lastekaitseliit.ee. Ждут исправные компьютеры не старше пяти лет с возможностью подключения к интернету.

Желающие также могут поддержать инициативу материально. Компании могут делать пожертвования в пользу Союза защиты детей без уплаты налогов. Деньги следует переводить на расчетный счет MTÜ Lastekaitse Liit EE652200221001192369 с пояснением «Annetus – Igale koolilapsele arvuti!».

Полученные средства будут использованы Союзом защиты детей для проведения технического осмотра передаваемой детям техники, для приобретения необходимого для учебы оборудования, такого как камеры, микрофоны и прочее, а также, при необходимости, для транспортировки всего этого нуждающимся в поддержке.

Гражданская инициатива «Компьютер каждому школьнику» родилась 15 марта 2020 года и быстро переросла в общенациональное движение. С 14 апреля 2020 года Союз защиты детей выступает посредником между жертвующими компьютеры предприятиями и предоставляющими необходимую информацию самоуправлениями. Группа в Facebook «Igale koolilapsele arvuti!», где компьютеры передают напрямую от человека к человеку, до сих пор остается гражданской инициативой.