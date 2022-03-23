В РФ сообщают о внезапном исчезновении Шойгу

Обычно Шойгу очень активен в СМИ. Он значительно увеличил штат пресс-службы, ведомство упорно работало над публичным образом.

До 11 марта Шойгу появлялся в новостях почти ежедневно. Теперь в информационном пространстве изредка вспоминают его, но без свежих фотографий и видео, передает УНИАН.

В окружении главы Минобороны страны-оккупанта обсуждают, что у него проблемы с сердцем.

11 марта Шойгу вручил государственные награды оккупантам, которые принимали участие в «специальной военной операции». Это видео последнее с его участием.

18 марта Шойгу упомянули в сообщении на сайте Кремля, в котором говорится, что Путин обсудил с постоянными членами Совбеза «ход спецоперации в Украине». Согласно сообщению, Шойгу присутствовал на заседании, но видео и фотографий с совещания не публиковалось.

В тот же день на Первом канале вышел сюжет о том, как Шойгу вручает награды. В сюжете речь шла о том, что событие произошло «сегодня», но канал показал старое видео за 11 марта.

Последняя новость в профиле Шойгу на сайте Минобороны также датирована 11 марта.

Журналисты отмечают, что исчез не только Шойгу. После 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы генштаба России Валерия Герасимова.

Напомним, российские военные 24 февраля рано утром ворвались на украинскую территорию. Сначала оккупанты бомбили военные объекты, а затем атаковали и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Мариуполь, Чернигов, Харьков, Херсон и Николаев.