В Финляндии из-за дефицита российской бумаги может прекратиться выход газет

Проблема обусловлена дисбалансом спроса и предложения, длительной забастовкой работников UPM и войной в Украине.

До начала забастовки UPM примерно 20 % финских газет печатались на российской бумаге. После начала войны в Украине импорт бумаги из России прекратился.

Например, крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat сообщила о сокращении объема еженедельного приложения, которое выходит по выходным.

В прошлом году на европейском рынке газетная бумага стоила 390 евро за тонну, теперь цена поднялась до 670 евро.