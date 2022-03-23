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В Финляндии из-за дефицита российской бумаги может прекратиться выход газет

rus.postimees.ee
В Финляндии из-за дефицита российской бумаги может прекратиться выход газет
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Газеты. Иллюстративное фото.
Газеты. Иллюстративное фото. Фото: Photo Kozyr/ Shutterstock

Выход бумажных газет в Финляндии может прекратиться в ближайшие недели из-за дефицита печатной бумаги, предупреждает исполнительный директор Союза медиа Юкка Холмберг, пишет Yle.

Проблема обусловлена дисбалансом спроса и предложения, длительной забастовкой работников UPM и войной в Украине.

До начала забастовки UPM примерно 20 % финских газет печатались на российской бумаге. После начала войны в Украине импорт бумаги из России прекратился.

Например, крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat сообщила о сокращении объема еженедельного приложения, которое выходит по выходным.

В прошлом году на европейском рынке газетная бумага стоила 390 евро за тонну, теперь цена поднялась до 670 евро.

В настоящее время газетная бумага производится в Финляндии только на заводе UPM в Ямсянкоски.

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