Выход бумажных газет в Финляндии может прекратиться в ближайшие недели из-за дефицита печатной бумаги, предупреждает исполнительный директор Союза медиа Юкка Холмберг, пишет Yle.
В Финляндии из-за дефицита российской бумаги может прекратиться выход газет
В Финляндии из-за дефицита российской бумаги может прекратиться выход газет
Проблема обусловлена дисбалансом спроса и предложения, длительной забастовкой работников UPM и войной в Украине.
До начала забастовки UPM примерно 20 % финских газет печатались на российской бумаге. После начала войны в Украине импорт бумаги из России прекратился.
Например, крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat сообщила о сокращении объема еженедельного приложения, которое выходит по выходным.
В прошлом году на европейском рынке газетная бумага стоила 390 евро за тонну, теперь цена поднялась до 670 евро.
В настоящее время газетная бумага производится в Финляндии только на заводе UPM в Ямсянкоски.