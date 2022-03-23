Спортивное скалолазание - один из самых быстро развивающихся видов спорта в мире. Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) и Discovery Sports объявили о заключении трехлетнего соглашения о показе всех соревнований Кубка мира и Чемпионата мира IFSC на каналах Discovery+, в приложении Eurosport и на канале Eurosport, в том числе и в Эстонии.
Назван вид спорта, который набирает невероятную популярность в мире, в том числе и в Эстонии
После своего дебюта на Олимпийских играх 2020 года в Токио прошлым летом спортивное скалолазание как вид спорта переживает небывалый подъем. Тенденции поисковой системы Google показывают, что в августе 2021 года поисковый запрос «скалолазание» достиг самого высокого уровня за последние пять лет, а общественный интерес к скалолазанию в помещениях возрос в нескольких странах.
Discovery продолжит цикл тематических передач, чтобы еще больше способствовать росту популярности спортивного скалолазания, показывая путь ведущих спортсменов к успеху и повышая их авторитет. Таким образом, скалолазание охватит еще более широкую аудиторию в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже. Поскольку зрители discovery+ ценят различные материалы о стиле жизни и развлечениях, вполне логично, что теперь они смогут насладиться и спортивным скалолазанием.
«Спортивное скалолазание оказалось невероятно популярным среди зрителей на наших платформах во время Олимпийских игр в Токио, даже среди новых зрителей и для разных аудиторий, - говорит Троян Пайо, вице-президент по спортивным приобретениям и синдикации Discovery Sports. - Мы рады возможности транслировать лучшие спортивные достижения на каналах и платформах Discovery+ и Eurosport в течение следующих трех лет в рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже».
Кубок мира IFSC 2022 стартует 8-10 апреля в Майрингене, Швейцария.
Полное расписание Кубка мира IFSC 2022 года:
8-10 апреля - Майринген (Швейцария)
29 апреля-1 мая – Япония
6-8 мая - Сеул (Южная Корея)
20-22 мая - Солт-Лейк-Сити (США)
27-29 мая - Солт-Лейк-Сити (США)
22-25 июня - Инсбрук (Австрия)
1-3 июля - Виллар (Швейцария)
8-8 июля - Шамони (Франция)
22-23 июля - Бриансон (Франция)
2-3 сентября - Словения
22-24 сентября - Бали (Индонезия)
28-30 сентября - Китай