Назван вид спорта, который набирает невероятную популярность в мире, в том числе и в Эстонии

После своего дебюта на Олимпийских играх 2020 года в Токио прошлым летом спортивное скалолазание как вид спорта переживает небывалый подъем. Тенденции поисковой системы Google показывают, что в августе 2021 года поисковый запрос «скалолазание» достиг самого высокого уровня за последние пять лет, а общественный интерес к скалолазанию в помещениях возрос в нескольких странах.

Discovery продолжит цикл тематических передач, чтобы еще больше способствовать росту популярности спортивного скалолазания, показывая путь ведущих спортсменов к успеху и повышая их авторитет. Таким образом, скалолазание охватит еще более широкую аудиторию в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже. Поскольку зрители discovery+ ценят различные материалы о стиле жизни и развлечениях, вполне логично, что теперь они смогут насладиться и спортивным скалолазанием.

«Спортивное скалолазание оказалось невероятно популярным среди зрителей на наших платформах во время Олимпийских игр в Токио, даже среди новых зрителей и для разных аудиторий, - говорит Троян Пайо, вице-президент по спортивным приобретениям и синдикации Discovery Sports. - Мы рады возможности транслировать лучшие спортивные достижения на каналах и платформах Discovery+ и Eurosport в течение следующих трех лет в рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже».

Кубок мира IFSC 2022 стартует 8-10 апреля в Майрингене, Швейцария.