За сутки в Эстонии скончались 19 человек с коронавирусом

По состоянию на утро 23 марта в больницах находится 452 пациента с коронавирусом. Из них 192 человека нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 118 человек, или 61,5% не были вакцинированы, а 74, или 38,5% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,1 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 3,6 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 97 новые истории болезни, из которых в 66 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 23,9 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались 19 человек с коронавирусом в возрасте от 63 до 96 лет.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 99 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 109 невакцинированных в день.