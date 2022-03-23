Эстонская разведка: проблемы со снабжением ВС РФ носят хронический характер

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В течение последних суток вооруженные силы Украины (ВСУ) провели ряд контратак тактического значения, однако они не приблизили к победе или поражению ни одну из сторон. Российские войска фокусируются на обстреле гражданской инфраструктуры Украины, при этом преимущественно используются «глупые», то есть, неуправляемые боеприпасы. Проблемы со снабжением вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) носят хронический характер, одновременно с этим российские войска испытывают трудности в координации действий между ударными группировками.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил с президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры, однако весьма маловероятно, что последний пойдет на это, не имея предварительных соглашений, которые можно было бы представить российской и зарубежной публике как победу.

Киевское направление (Север)

Значительных изменений в конфигурации линии фронта не наблюдается, однако, ВСУ сообщили о том, что им удалось отбить Макаров – областной центр района Буча в 30 километрах западнее Киева.

ВС РФ восполняют потери в технике – ее перебрасывают по железной дорогой через Республику Беларусь. Подразделения продолжают окапываться и строить укрепления для защиты от артиллерийских ударов и отражения контратак ВСУ.

Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)

ВСУ контролируют Чернигов и подъезды к Киеву. Линия фронта остается практически неизменной.

Харьковское направление (Восток)

Российские войска пытаются сломить сопротивление противника, подвергая город постоянным обстрелам и днем и ночью.

ВС РФ продолжают оказывать давление на Изюм. В семи километрах юго-западнее города российские войска навели две понтонные переправы.

Рубеж Донецк – Луганск

В результате ракетных ударов ВС РФ была уничтожена железнодорожная станция «Павлоград-2», пути разрушены. Южнее Донецка российские войска продвинулись на 4 километра вглубь украинской территории.

В уничтожении Мариуполя принимают участие корабли Черноморского флота РФ. В то же время представитель марионеточного правительства так называемой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин признался, что полный захват Мариуполя потребует еще нескольких недель боев. По его словам, сепаратисты и ВС РФ не могут прорвать сильную оборону ВСУ вокруг завода «Азовсталь».

По неподтвержденным пока данным в боях в Мариуполе погиб командир 810-й отдельной бригады морской пехоты Алексей Шаров, его подразделение понесло тяжелые потери.

Крымское направление (Юг)