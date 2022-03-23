Население пополняет кризисные запасы ⟩ Продажи супов в банках и овсяных хлопьев выросли в несколько раз

Продажи овсяных хлопьев Helen фирмы AS Sangaste Linnas увеличились в пять раз. По словам директора по продажам Tartu Mill Стена Венделя, и у этого предприятия показатели продаж в последние месяцы увеличились в несколько раз, а ситуация сравнима с началом пандемии.

Исполнительный директор фирмы Salvest Трийн Кыргмаа отметила, что продажа продукции этого предприятия, конечно, увеличилась, но пока не достигла уровня двухгодичной давности: «Потребители поняли, что пищевая промышленность делает все от нее зависящее, чтобы постоянно пополнять запасы и обеспечивать наличие продукции. С другой стороны, конечно, разумно иметь определенный запас продуктов дома, как это советует и Спасательный департамент».

Несмотря на то, что увеличение спроса принесла война в Украине, наличие кризисных запасов — это словно страховка, которая защищает от различных неожиданностей.

В инструкциях по кризисным ситуациям подчеркивается, что если во время чрезвычайной ситуации прервется предоставление жизненно важных услуг, каждый должен справиться самостоятельно в течение семи дней. Поэтому в каждом домохозяйстве кроме воды, батареек и хозтоваров должно иметься достаточное количество продуктов питания: например, консервы, супы в банках и крупы. По словам исполнительного директора Sangaste Linnas Пилле Покк, видно, что резко вырос интерес людей к разным хлопьям. По сравнению с ситуацией несколько недель назад продажи хлопьев увеличились в пять раз.

Самым популярным продуктом, по ее словам, оказались гречневые хлопья, нехватки которых, однако, опасаться не стоит. И сама гречка очень популярна и видно, что ее активно покупают. Покк заверила, что причин для беспокойства нет и здесь.

По словам Вендель, из продукции Mill больше всего запасались пшеничной мукой, пастой, хлопьями, сахаром и дрожжами.

Спрос увеличился и на хлопья из четырех злаков, которые советовали во многих образцах кризисных пакетов за питательные вещества, бета-глюканы, держащие под контролем холестерол и содержание витаминов и минеральных веществ.

Кризисные запасы нужно правильно хранить

Но в случае продуктовых запасов нужно обращать внимание на правильное хранение круп. Поскольку кризисные запасы предназначены все же для кризисных ситуаций, может получиться так, что собранные в них крупы будут лежать годами. Кроме указания на упаковке «лучше до», нужно помнить, что запасы необходимо использовать и пополнять новыми продуктами.

Как и другие крупы, хлопья должны быть укрыты от солнца и находиться в достаточно прохладном помещении. Во влажности и при высокой температуре срок хранения круп значительно сокращается, причем даже в запечатанном виде. Однако после хранения в сухом и прохладном помещении их можно спокойно потреблять и после истечения срока «лучше до».