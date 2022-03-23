Литва выделит Украине военную помощь на десять миллионов евро

«Мы продолжим оказывать помощь и сможем продолжить ее достаточно оперативно. Мы решили выделить не менее 10 млн евро, однако эта сумма может быть и выше», — заявил Науседа журналистам после заседания Государственного совета по обороне в среду.

«На самом деле большая часть нашей конкретной помощи зависит не от того, сколько денег мы готовы потратить, а от наших производственных мощностей и способности поставить это оборудование в кратчайшие сроки», — добавил он.

По его словам, в помощь входит оборудование литовского производства — приборы ночного видения, вооружение, предназначенное для борьбы с беспилотниками.