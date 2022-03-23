Литва выделит военную помощь Украине на сумму в 10 млн евро, заявил президент Гитанас Науседа.
Литва выделит Украине военную помощь на десять миллионов евро
«Мы продолжим оказывать помощь и сможем продолжить ее достаточно оперативно. Мы решили выделить не менее 10 млн евро, однако эта сумма может быть и выше», — заявил Науседа журналистам после заседания Государственного совета по обороне в среду.
«На самом деле большая часть нашей конкретной помощи зависит не от того, сколько денег мы готовы потратить, а от наших производственных мощностей и способности поставить это оборудование в кратчайшие сроки», — добавил он.
По его словам, в помощь входит оборудование литовского производства — приборы ночного видения, вооружение, предназначенное для борьбы с беспилотниками.
Литва отмечает, что с начала российского военного вторжения она оказывает Украине различную гуманитарную, медицинскую, а также военную поддержку, в том числе смертоносное оружие, но по конкретным причинам из соображений безопасности не конкретное оружие не называется.