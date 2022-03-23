В преддверии Рождества родственники 49-летнего Свена, загадочно исчезнувшего на острове Вормси, не могли найти себе места до минувших выходных. Останки, найденные в непроходимых зарослях, не уменьшают горя, но, по крайней мере, дают понять, что искать и ждать не нужно.
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Таинственное исчезновение: «Мы думали, что кто-то мог бросить папу в пресс для мусора»
Таинственное исчезновение: «Мы думали, что кто-то мог бросить папу в пресс для мусора»
Ежегодно в полицию поступает в среднем 4000 сообщений о пропавших людях. Ежегодно около десятка человек остаются пропавшими без вести. Это случаи, когда человек будто испарился в воздухе.
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