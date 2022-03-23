Таинственное исчезновение: «Мы думали, что кто-то мог бросить папу в пресс для мусора»

В преддверии Рождества родственники 49-летнего Свена, загадочно исчезнувшего на острове Вормси, не могли найти себе места до минувших выходных. Останки, найденные в непроходимых зарослях, не уменьшают горя, но, по крайней мере, дают понять, что искать и ждать не нужно.