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ESPN: Усик покинет Украину для подготовки к реваншу с Джошуа

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ESPN: Усик покинет Украину для подготовки к реваншу с Джошуа
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Кулаков Александра Усика (на фото) Тайлеру Спонгу отведать не удастся.
Кулаков Александра Усика (на фото) Тайлеру Спонгу отведать не удастся. Фото: Evgenya Novozhenina / Sputnik

Украинский боксер Александр Усик покинет страну ради поединка против британца Энтони Джошуа, сообщает RIA.Sport со ссылкой на телеканал ESPN.

По информации источника, Усик покинет Украину через границу с Польшей и начнет тренировочный лагерь для повторного боя с британским тяжеловесом, который должен пройти летом.

В сентябре 2021 года Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

В феврале в связи с событиями на Украине Усик вступил в ряды территориальной обороны. Аналогично поступил другой украинский боксер Василий Ломаченко, который позднее отказался покидать страну ради поединка с австралийцем Джорджем Камбососом.

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