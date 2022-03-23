Украинский боксер Александр Усик покинет страну ради поединка против британца Энтони Джошуа, сообщает RIA.Sport со ссылкой на телеканал ESPN.
ESPN: Усик покинет Украину для подготовки к реваншу с Джошуа
ESPN: Усик покинет Украину для подготовки к реваншу с Джошуа
По информации источника, Усик покинет Украину через границу с Польшей и начнет тренировочный лагерь для повторного боя с британским тяжеловесом, который должен пройти летом.
В сентябре 2021 года Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).
В феврале в связи с событиями на Украине Усик вступил в ряды территориальной обороны. Аналогично поступил другой украинский боксер Василий Ломаченко, который позднее отказался покидать страну ради поединка с австралийцем Джорджем Камбососом.
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