Олег Матыцин: «Нашим партнером является Китай. Надеюсь, что будем проводить совместные сборы и турниры»

«Нашим партнером является КНР. Надеюсь, что будем проводить совместные сборы и турниры. Мы не уходим ни в какую изоляцию, продолжаем диалог с международными федерациями. Иногда в СМИ появляются высказывания спортсменов, не совсем понимающих ситуацию. Наверное, это причина, что мы недостаточно с ними работаем. Мы создадим в Минспорте совет спортсменов, куда войдут и олимпийцы и паралимпийцы. Диалог необходим в такое непростое время», – заявил Матыцин.