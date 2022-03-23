Цены на нефть продолжают расти в среду днем на данных о неожиданном сокращении запасов этого топлива в США и в ожидании введения новых санкций против России.
Цены на нефть продолжают расти
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:00 по Таллинну в среду составляет $118,84 за баррель, что на $3,36 (2,91%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $112,04 за баррель, что на $2,77 (2,54%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов в США на прошлой неделе на 4,3 млн баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали их роста.
Официальные сведения о резервах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 16:30 по таллиннскому времени. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на рост запасов на 110 тыс. баррелей.
В центре внимания участников нефтяного рынка по-прежнему остается ситуация на Украине и санкции против РФ, включая возможный отказ Европы от российской нефти.
Рынок ждет встречи глав государств НАТО в четверг. Эксперты полагают, что ее итогом может стать ужесточение антироссийских санкций, которые могут усилить риски перебоев в поставках энергоресурсов.
"Мы ожидаем сохранение высокой волатильности (на рынке нефти - прим.) до конца недели, и особенно - в четверг на фоне встречи НАТО", - написала аналитик Vanda Insights Вандана Хари.
Тем временем эксперты также отмечают, что США и Саудовская Аравия являются двумя странами, которые могут в значительной мере возместить потери рынка из-за ухода российской нефти. Но "дополнительные поставки из этих стран в данный момент кажутся маловероятными", добавляют аналитики Commonwealth Bank.