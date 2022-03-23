Цены на нефть продолжают расти

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:00 по Таллинну в среду составляет $118,84 за баррель, что на $3,36 (2,91%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $112,04 за баррель, что на $2,77 (2,54%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов в США на прошлой неделе на 4,3 млн баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали их роста.

Официальные сведения о резервах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 16:30 по таллиннскому времени. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на рост запасов на 110 тыс. баррелей.

В центре внимания участников нефтяного рынка по-прежнему остается ситуация на Украине и санкции против РФ, включая возможный отказ Европы от российской нефти.

Рынок ждет встречи глав государств НАТО в четверг. Эксперты полагают, что ее итогом может стать ужесточение антироссийских санкций, которые могут усилить риски перебоев в поставках энергоресурсов.

"Мы ожидаем сохранение высокой волатильности (на рынке нефти - прим.) до конца недели, и особенно - в четверг на фоне встречи НАТО", - написала аналитик Vanda Insights Вандана Хари.