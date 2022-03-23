Ср, 23.03.2022
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Горшков: работаем над иском в CAS по вопросу допуска фигуристов

rus.postimees.ee
Горшков: работаем над иском в CAS по вопросу допуска фигуристов
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Камила Валиева, ОИ в Пекине, 2022, короткая программа.
Камила Валиева, ОИ в Пекине, 2022, короткая программа. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) работает над иском в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу допуска спортсменов до международных соревнований, передает слова главаы ФФККР Александра Горшкова Ria.Sport.

Международный союз конькобежцев (ISU) на фоне событий на Украине исключил спортсменов из России и Белоруссии из соревнований под своей эгидой, в том числе из чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция) 23-26 марта.

"Иск в CAS по поводу допуска наших спортсменов? Это касается всех соревнований – не только юниорского чемпионата мира. Мы работаем", – сказал Горшков.

Горшков и главы других спортивных федераций в среду встретились в министром спорта РФ Олегом Матыциным.

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