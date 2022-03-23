Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) работает над иском в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу допуска спортсменов до международных соревнований, передает слова главаы ФФККР Александра Горшкова Ria.Sport.
Горшков: работаем над иском в CAS по вопросу допуска фигуристов
Горшков: работаем над иском в CAS по вопросу допуска фигуристов
Международный союз конькобежцев (ISU) на фоне событий на Украине исключил спортсменов из России и Белоруссии из соревнований под своей эгидой, в том числе из чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция) 23-26 марта.
"Иск в CAS по поводу допуска наших спортсменов? Это касается всех соревнований – не только юниорского чемпионата мира. Мы работаем", – сказал Горшков.
Горшков и главы других спортивных федераций в среду встретились в министром спорта РФ Олегом Матыциным.