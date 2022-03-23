Шольц вновь отверг немедленный отказ от газа и нефти из РФ

Шольц отметил, что уже сейчас в Германии ощущаются негативные последствия от санкций против России, которые "тяжело бьют по многим гражданам", и при этом "далеко не только на автозаправках". "Санкции не должны ударить по европейским государствам сильнее, чем по российскому руководству, это наш принцип", - подчеркнул германский канцлер. Он добавил, что никому не будет от этого пользы, если Германия намеренно поставит под угрозу свою экономическую мощь.

Шольц исключает введение бесполетной зоны

Олаф Шольц также указал, что принятые до сих пор беспрецедентные штрафные меры в отношении России уже дают эффект. "Российская экономика шатается", - заявил он, добавив, что "это только начало" и санкции будут ужесточаться.

Выразив солидарность с Украиной, глава правительства ФРГ в то же время вновь отверг возможность прямого участия НАТО в войне с Россией. Напомнив о требованиях ввести над территорией Украины бесполетную зону или задействовать миротворческие силы альянса, Шольц заявил: "Как бы ни было трудно - мы не пойдем на это. НАТО не станет участницей войны".

"Путин должен услышать правду о войне"

Одновременно Шольц потребовал от Кремля немедленного прекращения войны в Украине. "Оружие должно замолчать - и немедленно", - заявил Шольц, подчеркнув, что неоднократно разговаривал с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. "Путин должен услышать правду о войне в Украине, - подчеркнул канцлер. - И эта правда такова: война разрушает Украину. Но этой войной Путин также разрушает будущее России".