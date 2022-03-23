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Присяжный адвокат Урмас Арумяэ исключен из адвокатуры

BNS
Присяжный адвокат Урмас Арумяэ исключен из адвокатуры
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Урмас Арумяэ.
Урмас Арумяэ. Фото: Sander Ilvest

Во вторник правление адвокатуры исключило из рядов адвокатуры присяжного адвоката Урмаса Арумяэ, осужденного за преступление.

Исключение произведено на основании Закона об адвокатуре, поскольку в отношении Арумяэ вступил в силу обвинительный приговор. В соответствии с законом об адвокатуре, адвокат, осужденный за умышленное уголовное преступление, исключается из коллегии адвокатов.

«Правление приняло решение на основании закона и вступившего в силу решения суда, это, по сути дела, не обсуждается», - пояснила председатель адвокатуры Имби Юрген.

Государственный суд в начале марта не принял к рассмотрению жалобу, поданную защитником Урмаса Арумяэ, в связи с чем вступил в силу вынесенный ему ранее обвинительный приговор за нарушение антикоррупционного законодательства в особо крупных размерах.

Харьюский уездный суд 2 июня 2021 года в порядке ускоренного производства приговорил Арумяэ к уплате штрафа в размере 240 дневных ставок или 13 032 евро. Согласно обвинению, Урмас Арумяэ в качестве должностного лица консультировал министра сельской жизни по правовым вопросам, одновременно являясь адвокатом подозреваемых по уголовному делу, в котором потерпевшим проходил подведомственный министерству департамент сельхозрегистров и информации (PRIA). На начавшемся 2 февраля 2021 года процессе Арумяэ не признал себя виновным в сознательном нарушении установленных законом по борьбе с коррупцией допустимых ограничений в особо крупных масштабах.

В октябре прошлого года этот же приговор оставил в силе Таллиннский окружной суд, признавший вину Арумяэ в сознательном нарушении установленных законом по борьбе с коррупцией допустимых ограничений в особо крупных масштабах.

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