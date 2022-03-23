Присяжный адвокат Урмас Арумяэ исключен из адвокатуры

Исключение произведено на основании Закона об адвокатуре, поскольку в отношении Арумяэ вступил в силу обвинительный приговор. В соответствии с законом об адвокатуре, адвокат, осужденный за умышленное уголовное преступление, исключается из коллегии адвокатов.

«Правление приняло решение на основании закона и вступившего в силу решения суда, это, по сути дела, не обсуждается», - пояснила председатель адвокатуры Имби Юрген.

Государственный суд в начале марта не принял к рассмотрению жалобу, поданную защитником Урмаса Арумяэ, в связи с чем вступил в силу вынесенный ему ранее обвинительный приговор за нарушение антикоррупционного законодательства в особо крупных размерах.

Харьюский уездный суд 2 июня 2021 года в порядке ускоренного производства приговорил Арумяэ к уплате штрафа в размере 240 дневных ставок или 13 032 евро. Согласно обвинению, Урмас Арумяэ в качестве должностного лица консультировал министра сельской жизни по правовым вопросам, одновременно являясь адвокатом подозреваемых по уголовному делу, в котором потерпевшим проходил подведомственный министерству департамент сельхозрегистров и информации (PRIA). На начавшемся 2 февраля 2021 года процессе Арумяэ не признал себя виновным в сознательном нарушении установленных законом по борьбе с коррупцией допустимых ограничений в особо крупных масштабах.