Турпакеты Novatours подорожают за счет дополнительной платы, призванной компенсировать рост цен на топливо

«Начиная с 2022 года цены на авиатопливо выросли почти на 60 процентов. Пока цены на топливо продолжают меняться, а рыночная неопределенность высока, мы хотим защитить наших пассажиров от постоянно растущих расходов, а с новой дополнительной платой за обслуживание мы гарантируем, что в этом году цены на поездки за пределы Балтии не вырастут из-за возможные цены на топливо», — сказал генеральный директор Novaturas Grupp Виталий Раковский.

Скачки цен на топливо оказывают непосредственное влияние на туристическую отрасль, так как на транспорт приходится почти треть от общей стоимости путевки.

Плата за услугу защиты от роста цен на топливо установлена ​​в размере 11 евро 50 центов за пассажира. В среднем это составляет до двух процентов от окончательной стоимости поездки.