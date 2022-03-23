Еврокомиссия предложила общие закупки газа для стран ЕС

Сертификация операторов подземных хранилищ газа в ЕС

В ЕК представили проект регламента о минимальном уровне заполнения хранилищ газа на начало отопительного сезона. В 2022 году он должен будет составлять не менее 80% от максимального объема по состоянию на 1 ноября. Начиная со следующего года, этот уровень поднимут до 90%.

Каким образом заставить собственников ПХГ выполнять эту норму, Еврокомиссия оставляет на рассмотрение национальных правительств. В то же время она введет и процедуру обязательной сертификации для операторов хранилищ газа. Если же собственники откажутся проходить сертификацию или заполнять хранилища до наступления зимы, то им придется отказаться от собственности либо же контроля над этим активом.

Напомним, что в начале текущего отопительного сезона ПХГ в Евросоюзе были заполнены на более низком уровне, чем в предыдущие годы, в частности, из-за низких запасов в хранилищах Германии, принадлежащих "Газпрому".

Прежде чем предложение Еврокомиссии вступит в силу, его должны будут утвердить Совет ЕС и Европарламент.

Общие закупки газа Евросоюзом

Еврокомиссия также предложила общие закупки газа, подобные тому, как ЕС закупал вакцины от коронавируса во время пандемии. Для этого в ЕК готовы создать рабочую группу, которая бы собирала информацию о потребностях в голубом топливе государств-членов Евросоюза. На этом основании переговорная группа ЕК будет договариваться с поставщиками. Идея состоит в том, что ЕС, как крупный покупатель, сможет согласовать более низкую цену. Это также позволит избежать конкуренции между разными государствами Евросоюза за одни и те же объемы газа, вследствие которой они будут дорожать.