Член наблюдательного совета ФК «Химки» Сергей Анохин подтвердил “РБ Спорт”, что Россия рассматривает возможность побороться за право проведения чемпионата Европы по футболу. Заявку организация отправит в ближайшее время.
Россия подаст заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032
Россия подаст заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032
Напомним, сегодня, 23 марта, крайний срок подачи заявок на проведение Евро-2028. Хозяев соревнований назовут в сентябре 2023 года.
«Подадим заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032. Это важно.Расширение РПЛ? Пока отложили этот вопрос», — передает слова Анохина корреспондент «РБ Спорт».
Накануне сообщалось, что фаворитом на проведение Евро-2028 является совместная заявка Великобритании и Ирландии.