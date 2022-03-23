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Россия подаст заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032

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Россия подаст заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032
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Чемпионат Европы по футболу 2020.
Чемпионат Европы по футболу 2020. Фото: Jane Barlow/PA

Член наблюдательного совета ФК «Химки» Сергей Анохин подтвердил “РБ Спорт”, что Россия рассматривает возможность побороться за право проведения чемпионата Европы по футболу. Заявку организация отправит в ближайшее время.

Напомним, сегодня, 23 марта, крайний срок подачи заявок на проведение Евро-2028. Хозяев соревнований назовут в сентябре 2023 года.

«Подадим заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032. Это важно.Расширение РПЛ? Пока отложили этот вопрос», — передает слова Анохина корреспондент «РБ Спорт».

Накануне сообщалось, что фаворитом на проведение Евро-2028 является совместная заявка Великобритании и Ирландии.

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