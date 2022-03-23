СМИ: Чубайс ушел в отставку и покинул Россию

Брат Анатолия Игорь Чубайс сообщил РБК, что ничего не знает о его отставке и отъезде из России. Журналистам Forbes удалось дозвониться до Анатолия Чубайса по телефону, однако на вопрос, действительно ли он уехал из России, он не ответил и бросил трубку.