Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает «Новая газета».
СМИ: Чубайс ушел в отставку и покинул Россию
СМИ: Чубайс ушел в отставку и покинул Россию
Источник ТАСС также подтверждает эту информацию.
Брат Анатолия Игорь Чубайс сообщил РБК, что ничего не знает о его отставке и отъезде из России. Журналистам Forbes удалось дозвониться до Анатолия Чубайса по телефону, однако на вопрос, действительно ли он уехал из России, он не ответил и бросил трубку.
Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями в декабре 2020 года.
До этого в течение 12 лет руководил «Роснано».
Ранее председатель фонда «Сколково» , экс вице-премьер России Аркадий Дворкович принял решение покинуть пост. Он дал интервью изданию Mother Jones, в котором выступил за мирное урегулирование ситуации в Украине.
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