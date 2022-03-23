Молодой человек из Харьюмаа выиграл два миллиона евро

К настоящему времени победитель оформил свою победу. Победителем стал молодой отец семейства из Харьюмаа. По его словам, в лотерею — Eurojackpot и Bingo — он играет довольно редко и в основном в интернете. На этот раз он купил билет в магазине за несколько дней до розыгрыша, а придя домой в шутку сказал: «Это билет на миллион». Конечно, поздно вечером в пятницу им обоим казалось утопией, что билет действительно поможет выиграть миллионы.

Теперь, после того, как через несколько дней он пришел в себя, счастливчик надеется, что благодаря своему финансовому положению и рациональному мышлению он сможет принять разумные решения о том, как использовать деньги.

Он, конечно же, планирует с помощью этих денег поддержать свою семью и родителей и с помощью инвестиций обеспечить будущее как себе, так и своим детям. Он признает, что еще несколько лет назад было бы проще оценить, что такое разумное вложение.

Молодой человек также заявил, что не планирует слишком сильно менять свой нынешний образ жизни и не собирается ездить на Ferrari — он продолжит работать, и ежедневные расходы также не должны значительно возрасти. О выигрыше знают его жена, родители и несколько друзей.