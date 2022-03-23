Ср, 23.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Беларусь высылает почти всех украинских дипломатов

rus.postimees.ee
Беларусь высылает почти всех украинских дипломатов
Facebook LinkedIn OK Twitter
Флаги России и Беларуси.
Флаги России и Беларуси. Фото: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT

Белорусский МИД заявил, что число украинских дипломатов в Беларуси будет сокращено и они должны покинуть территорию республики в течение 72 часов.

Об этом говорится в сообщении ведомства. Также Беларусь закрывает украинское консульство в Бресте, пишет УНИАН.

Украинское посольство продолжит работу в Беларуси в формате 1+4, то есть посол и четыре сотрудника.

Ранее сообщалось, что белорусская сторона записала в шпионы сотрудников украинского посольства в Минске, которые официально представляют разные ведомства.

Ключевые слова
Наверх