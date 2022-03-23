Белорусский МИД заявил, что число украинских дипломатов в Беларуси будет сокращено и они должны покинуть территорию республики в течение 72 часов.
Беларусь высылает почти всех украинских дипломатов
Беларусь высылает почти всех украинских дипломатов
Об этом говорится в сообщении ведомства. Также Беларусь закрывает украинское консульство в Бресте, пишет УНИАН.
Украинское посольство продолжит работу в Беларуси в формате 1+4, то есть посол и четыре сотрудника.
Ранее сообщалось, что белорусская сторона записала в шпионы сотрудников украинского посольства в Минске, которые официально представляют разные ведомства.