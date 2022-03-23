Побег из ада: свидетельства очевидцев, покинувших блокадный Мариуполь

Мало о каком городе СМИ и политики во всем мире с начала войны России против Украины упоминали так часто, как о Мариуполе. Порт на Азовском море стал одновременно и символом отчаянного военного сопротивления в условиях постоянных бомбардировок и обстрелов со стороны российских военных, и иллюстрацией ужасной гуманитарной катастрофы. Новости о разрушенном в результате боевых действий роддоме, где находились беременные женщины, а также театре, служившим убежищем для мирных жителей, ошеломили мир.

В ЕС назвали действия российских войск в городе масштабным военным преступлением. DW собрала свидетельства тех, кому удалось эвакуироваться из города на подконтрольную Украине территорию.

"По городу повсюду лежали трупы"

Николай Осиченко, руководитель "Мариупольского телевидения", смог вместе с семьей и соседями уехать из города.

- Здание этого роддома расположено в 500 метрах от дома, где я живу. Когда прилетел самолет и сбросил туда бомбу, мы думали, что попало в наш дом - такой сильной была взрывная волна. Это детская клиника, родильное отделение там на третьем этаже, на втором - детская травматология. За день до этого удара из этой больницы выписали моего раненого соседа, 60-летнего мужчину. В детской больнице он оказался потому, что больше нигде не было места. Его латали детские медики. В российских СМИ писали, что там не было ни детей, ни женщин, а штаб какого-нибудь батальона. Но там была куча женщин, куча детей.

В доме внутри была та же температура, что и на улице: минус шесть-семь градусов. Мы спали в подвале нашего дома в отдельной комнате, которую можно назвать теплой, ведь она закрывается. На пол постелили ортопедические матрасы, несколько диванных подушек. На них мы положили детей, они там спали и жили эти дни, к детям ложились мамы. На стульчиках у стенки сидя спали бабушки и дедушки. Мы - нестарые люди - спали на лестнице, нам что.

Выезжая, поделили ту воду, которая была у нас, между нашими машинами и между оставшимися в доме. Мы оставили продукты, которые у нас были. Потому что еду там взять негде. Составы разбиты, разграблены. Магазины взорваны. Все готовили еду у подъезда на костре. Костер нужно жечь, а сухих деревьев нет. Люди разбирали на дрова разбомбленные школы, рамы окон, стройматериалы какие-нибудь. Но это все связано с огромным риском, потому что рядом может опять что-то бахнуть, и все. И такое случалось. То есть людей разрывало на части прямо там.