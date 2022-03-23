Электричество на бирже в четверг подорожает до 188 евро

Максимальный тариф в четверг зафиксирован на уровне 303,30 евро в период с 19 до 20 часов.

Минимальным тариф будет в промежутке времени между 15:00 и 16:00, когда цена составит 110,84 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.