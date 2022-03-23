Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в четверг составит 188,51 евро за мегаватт-час, пишет Rus.ERR.
Электричество на бирже в четверг подорожает до 188 евро
Электричество на бирже в четверг подорожает до 188 евро
Максимальный тариф в четверг зафиксирован на уровне 303,30 евро в период с 19 до 20 часов.
Минимальным тариф будет в промежутке времени между 15:00 и 16:00, когда цена составит 110,84 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.
В среду среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составляет 184,93 евро за мегаватт-час.
Ключевые слова