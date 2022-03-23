Ср, 23.03.2022
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Электричество на бирже в четверг подорожает до 188 евро

rus.postimees.ee
Электричество на бирже в четверг подорожает до 188 евро
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Электроэнергия вновь дорожает.
Электроэнергия вновь дорожает. Фото: Elmo Riig

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в четверг составит 188,51 евро за мегаватт-час, пишет Rus.ERR.

Максимальный тариф в четверг зафиксирован на уровне 303,30 евро в период с 19 до 20 часов.

Минимальным тариф будет в промежутке времени между 15:00 и 16:00, когда цена составит 110,84 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные энергетической биржи Nord Pool.

В среду среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составляет 184,93 евро за мегаватт-час.

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