В эстонской сборной по легкой атлетике выявлен коронавирус

«Температура повышается до 37,8, а затем за пару часов падает до 36», - описал мужчина свое состояние.

Кристель Берендсен, руководитель сектора спорта достижений Эстонского союза легкой атлетики, которая также находилась со сборной в Белграде, заверила, что больше ни один член сборной не сдал позитивную пробу, все очень внимательно следят за состоянием своего здоровья.