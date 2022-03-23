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В эстонской сборной по легкой атлетике выявлен коронавирус

rus.postimees.ee
В эстонской сборной по легкой атлетике выявлен коронавирус
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Карел Тилга (слева) и тренер Карл Роберт Салури.
Карел Тилга (слева) и тренер Карл Роберт Салури. Фото: Mihkel Maripuu

Кажется, что с чемпионата мира по легкой атлетике, который проходил в сербском Белграде, эстонская сборная привезла дополнительного члена команды – коронавирус. Карл Роберт Салури, тренер нашего многоборца Карела Тилга, сдал по прибытии домой позитивный тест на коронавирусную инфекцию. Сейчас он находится дома в изоляции.

«Температура повышается до 37,8, а затем за пару часов падает до 36», - описал мужчина свое состояние.

Кристель Берендсен, руководитель сектора спорта достижений Эстонского союза легкой атлетики, которая также находилась со сборной в Белграде, заверила, что больше ни один член сборной не сдал позитивную пробу, все очень внимательно следят за состоянием своего здоровья.

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