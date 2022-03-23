Фото ⟩ Кылварт встретился с мэром Рейкьявика: обсудили миграционный кризис и крепкие отношения двух столиц

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, между Исландией и Эстонией сложились очень хорошие отношения, при этом роль городов в преодолении возникшей ситуации весьма значительна.

«В ходе участия в деятельности целого ряда международных организаций мы неоднократно убеждались в том, что именно сотрудничество городов играет ключевую роль в поиске реальных решений трансграничных проблем. Уже на протяжении целого столетия Эстонию и Исландию связывают очень крепкие и дружественные отношения. Мы помним, что Исландия была первой страной в мире, признавшей восстановление независимости Эстонии 22 августа 1991 года. При этом сотрудничество между странами зародилось еще во времена Первой Эстонской Республики в 1920-х годах. Таллинн и Рейкьявик и сегодня готовы к тесному сотрудничеству в преодолении возникшего кризиса», - подчеркнул Кылварт.

По словам мэра Рейкьявика, визит стал хорошей возможностью познакомиться с опытом Таллинна по приему и поддержке украинских военных беженцев.

«В эти трудные времена Европа должна держаться вместе. Перед лицом не только общих задач, но и общих угроз, города должны быть сильными. Именно поэтому следует особенно ценить возможности, возникающие благодаря сетям содружества. В ходе визита я предложил идею создания новой формы сотрудничества, которая объединила бы мэров Северных и Балтийских стран, и в ближайшее время мы приступим к работе над ее созданием. Я пригласил своего таллиннского коллегу, а также мэров Вильнюса и Риги нанести встречный визит в Рейкьявик в августе», - сказал Дагур Б. Эггертссон.

Помимо Таллинна, на этой неделе мэр Рейкьявика также посетит Ригу, Вильнюс и Хельсинки. Перед встречей с мэром Таллинна Дагур Б. Эггертссон ознакомился с работой Таллиннского центра встречи беженцев на улице Нийне и посетил спортивный утренник, организованный для детей военных беженцев возле отеля Tallink Express.

Как в городском собрании Таллинна, так и в городском совете Рейкьявика в начале марта была единогласно принята резолюция, которая осуждает военные действия России в Украине, выражает солидарность и поддержку Украине, и призывает другие страны оказать украинскому народу всестороннюю поддержку. Таллиннское городское собрание на внеочередном заседании 3 марта приняло решение о прекращении сотрудничества с российскими муниципалитетами. 11 марта мэр Рейкьявика посредством пресс-релиза сообщил о намерении заморозить отношения с городом-побратимом Москвой. Оба города – Таллинн и Рейкьявик – предоставляют убежище военным беженцам из Украины.